Ovsene pahuljice važe za jedan od najboljih izvora vlakana, ali postoje vrste voća koje sadrže još više vlakana i mogu značajno doprineti boljem varenju, dužem osećaju sitosti i očuvanju zdravlja.

Stručnjaci preporučuju dnevni unos od 28 do 34 grama vlakana, ali većina ljudi ne unosi dovoljne količine. Nedostatak vlakana ne utiče samo na probavu, već može povećati rizik od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti.

Dijetetičarka Novela Lui za portal „Eating Well“ izdvojila je nekoliko vrsta voća koje imaju više vlakana od ovsene kaše i koje bi trebalo češće uključiti u ishranu.

Kruške pomažu varenju i ublažavaju zatvor

1 srednja kruška sadrži oko 6 grama vlakana

Kruške su odličan izbor za zdravlje creva jer jedna srednja kruška obezbeđuje oko 20% preporučenog dnevnog unosa vlakana. To je čak 30% više vlakana nego što sadrži prosečna jabuka.

Osim toga, kruške su bogate sorbitolom, prirodnim šećernim alkoholom koji može pomoći kod zatvora i poboljšati probavu.

Avokado je pun vlakana i zdravih masti

1 avokado sadrži oko 10 grama vlakana

Avokado je poznat po zdravim mastima koje štite srce, ali je i jedan od najboljih izvora vlakana među voćem. Vlakna iz avokada podstiču rast korisnih bakterija u crevima i pomažu smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Može se koristiti u salatama, smoothie napicima ili kao dodatak zdravim obrocima.

Kupine su među najbogatijim voćem vlaknima

1 šolja kupina sadrži oko 8 grama vlakana

Kupine su pravi saveznik zdravlja jer osim vlakana sadrže i snažne antioksidanse poput antocijanina i flavonola. Ovi spojevi pomažu organizmu u borbi protiv slobodnih radikala i mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti.

Kupine su takođe bogate vitaminom C koji doprinosi jačanju imuniteta i boljoj apsorpciji gvožđa.

Maline mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi

1 šolja malina sadrži oko 8 grama vlakana

Maline spadaju među voće sa najvećim sadržajem vlakana. Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje malina može pozitivno uticati na nivo glukoze, insulina i holesterola, posebno kod osoba koje imaju povećan rizik od dijabetesa.

Zahvaljujući velikoj količini vlakana, maline produžavaju osećaj sitosti i mogu pomoći u kontroli telesne težine.

Zašto su vlakna važna?

Vlakna igraju ključnu ulogu u zdravlju organizma. Ona poboljšavaju varenje, podstiču rad creva, smanjuju osećaj gladi i pomažu u održavanju zdrave telesne mase. Redovan unos vlakana povezuje se i sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i upalnih procesa u organizmu.

Video: