Emili Blant je otkrila svoja pravila kada je u pitanju muška moda.

Glumica (43) je u sredu, 29. aprila tokom gostovanja u emisiji ,,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" otkrila koji komad muške odeće joj izaziva „nelagodu“, prenosi People.

Majka dvoje dece je rekla da ima „potpunu organsku reakciju odbacivanja“ na muškarce koji nose rolke. Ipak, kada joj je njen suprug, sa kojim je u braku skoro 16 godina, Džon Krasinski, predložio da za dodelu Zlatnih globusa u januaru obuče crnu rolku, promenila je mišljenje.

Zvezda je rekla voditelju Džimiju Falonu (51) da je morala da bude pristojna kada je Krasinski (46) prvi put predložio kompletan crni stajling sa rolkom i naočarima.

Ipak, priznala je da je promenila mišljenje i da joj je suprug delovao „baš kul“ u toj kombinaciji. „Kao mladi Majkl Kejn“, oduševljeno je rekla, „tako kul.“

„Izvinjavam se svima koji večeras ovde nose rolke“, dodala je Blantova pred publikom koja se smejala.

Britanska glumica je potom podelila i druge stvari koje joj kod muške mode izazivaju „nelagodu“, otkrivši da su „tatine kožne jakne“, posebno one koje su „sjajne“ i „kratke“, za nju potpuni „ne“.

Ćerke

Blantova je u nastavku intervjua otkrila da su njene ćerke, Hejzel (12) i Vajolet (9), koje ima sa Krasinskim, „sada veoma kul“ i da su takođe veoma zainteresovane za modu.

Na Falonovo pitanje da li je njena deca i dalje vole, Blantova je potvrdila da su njene ćerke „još uvek slatke“ i da je „i dalje vole“.

Ipak, otkrila je da od svoje majke po pitanju mode žele „nula saveta“, uprkos tome što ih ona uverava da je deo „prilično velikog modnog filma“ — predstojećeg nastavka ,,Đavo nosi Pradu 2".

Blantova je zatim napomenula da je njena starija ćerka „kao Avril Lavinj“ kada je stil u pitanju, dok mlađa kopira Dženifer Lopez.

Nastavak filma

Zvezda je nedavno otkrila da su njene ćerke već gledale dugo očekivani nastavak originalnog filma ,,Đavo nosi Pradu", u kojem i ona glumi, dodajući da su ga tražile da pogledaju jer su njihovi prijatelji „veoma zainteresovani“.

„Moja deca su ga prvi put gledala pre možda godinu dana, delom zato što su njihovi prijatelji baš zainteresovani“, rekla je zvezda za E! News ranije ovog meseca. „A onda su ga opet gledale sinoć jer znaju da će uskoro gledati ovaj novi, i baš ga vole.“

Miljenik devojčica

Blantova i Krasinski su u velikoj meri držali svoju decu van javnosti, ali je glumica tokom epizode emisije ,,Sunday Sitdown with Willie Geist" u januaru 2024. godine otkrila je da je kod svoje dece stekla veliki „kul“ status nakon što je radila sa Rajanom Goslingom na filmu ,,The Fall Guy", pošto su ga prethodno gledali kao Kena u filmu ,,Barbie" iz 2023. godine.

„Oni su presrećni. Nikada ranije nisu pokazivali interesovanje za bilo koga sa kim sam radila. Ali Rajan je — Rajan je za njih sve“, rekla je ona.

Prioritet

Blantova je u intervjuu za časopis PORTER u septembru 2025. godine podelila da, koliko god da je zauzeta snimanjima, uvek se trudi da bude kod kuće za uspavljivanje dece.

„Onog trenutka kada moja deca počnu da me doživljavaju kao dosadnu, kada ‘mama’ više ne bude najvažnija, prestaću da to radim, ali mi je uspavljivanje dece ključna sidrišna tačka“, rekla je zvezda. „Tih desetominutnih razgovora kada ti ispričaju sve — to ne želite da propustite.“

