En Hatavej imala je najbolju reakciju na svoju „nestvarnu“ naslovnicu za izbor Najlepše žene na svetu 2026.

Glumica (43) je u ponedeljak, 20. aprila krasila naslovnicu godišnjeg izdanja magazina People— istog dana kada je njen najnoviji film ,,Devil Wears Prada 2"(srp. ,,Đavo nosi Pradu 2"), premijerno prikazan u Linkoln centru u Njujorku. En je na naslovnicu reagovala sa oduševljenjem dok je razgovarala sa dopisnicom Tejlen Bigs na glamuroznom događaju punom zvezda.

„Bio je to zaista zabavan dan“, rekla je dobitnica Oskara o snimanju i intervjuu.

Pojavljivanje na toj kultnoj naslovnici „nije nešto što sam ikada, ikada, ikada očekivala. Ali svi iz magazina 'People' su učinili da se osećam tako srećno što sam tamo“, nastavlja uz osmeh.

„Još uvek je pomalo nestvarno“, dodala je En. „Danas je prvi dan. Još pokušavam da shvatim sve to — i već očekujem da će me ljudi zadirkivati zbog toga!“

Nastavak

Film ,,Đavo nosi Pradu 2" je jedan od pet filmova u kojima En Hatavej 2026. godine i označava njen povratak jednoj od njenih najikoničnijih uloga, Endi Saks, 20 godina nakon što se ambiciozna novinarka prvi put pojavila na velikom platnu u originalnom filmu.

„Kada bi Endi večeras prošetala ovim crvenim tepihom, šta misliš da bi prvo primetila, a da bi svima drugima to promaklo?“ upitala je dvanaestogodišnja Tejlen Bigs zvezdu.

„Koliko novinara ima ovde i koliko ih je više nego glumaca“, rekla je En, osvrćući se na veliki crveni tepih postavljen za dugo iščekivani film. „Verovatno bi napisala priču o tome.“

En Hatavej je rekla da je povratak u svet filma ,,Đavo nosi Pradu", zajedno sa kolegama Meril Strip, Emili Blant i Stenlijem Tučijem, „bio jednostavno prelep. Bio je radostan.“

„Ponekad pomisliš: ‘Volela bih da mogu da se vratim u taj trenutak sa znanjem koje sada imam.’ Tako da je za mene“, nastavila je, „ovo bila prilika da ponovo budem sa istim ljudima, da se vratim u taj svet, ali sa malo više perspektive.“

Prvi deo

Glumica je rekla da je obožavala snimanje prvog dela.

„Znam da sam bila pod stresom i anksiozna i sve to, ali to je jedno od najsmešnijih iskustava ikada upravo zbog ljudi sa kojima sam radila.“

Kada je u pitanju rad sa kolegama iz originalne postave, kojoj su se ovoga puta pridružili Kenet Brana, Lusi Liu, Džastin Teru i drugi, En nije štedela lepe reči.

„Emili Blant je zaista osoba iz snova“, rekla je En. „Stenli je toliko duhovit i brz, a Meril — ne govorim joj koliko je zapravo poštujem, ali zaista je poštujem.“

„Ona je neko kome se divim“, nastavila je Hatavej o koleginici Meril Strip (76). „Neko ko definiše kako se to radi. Neko ko jednostavno živi veličinu i nikada ne počiva na lovorikama, već se stalno gura da se razvija kao umetnica. Ona je neverovatna.“

Stil i lepota

Glumica je takođe govorila o svom ličnom stilu, tajnama lepote i porodičnom životu. En Hatavej pripisuje zasluge svom suprugu od 13 godina, Adamu Šulmanu, kao i njihovim sinovima Džonatanu (10) i Džeku (6), za to što je drže prizemljenom.

„On me u potpunosti podržava“, rekla je Hatavej o Šulmanu (45), dizajneru nakita i filmskom producentu, kojeg je prvi put upoznala na festivalu u Palm Springsu 2008. godine, a za koga se udala 2012. godine.

„Ova godina je bila posebno neobična“, nastavila je En. „On i ja oboje znamo da se ovo verovatno nikada više neće ponoviti na ovaj način. A način na koji je on uskočio — mislim, na svaki mogući način — on je najneverovatnija osoba koju sam ikada upoznala.“

Hatavej ove godine takođe glumi u filmovima ,,Mother Mary", ,,Odyssey", ,,The End of Oak Street! i ,,Verity".

Film ,,Đavo nosi Pradu 2" stiže u bioskope 1. maja.

