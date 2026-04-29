Ovan

Četvrtak vam donosi potrebu da preuzmete inicijativu i pokrenete stvari koje su stajale. Energija je jaka ali je važno da ne reagujete impulsivno. Ako usmerite fokus na jedan cilj postižete više nego što očekujete.

Bik

Danas vam prija stabilnost ali okolnosti mogu tražiti da budete fleksibilniji. Nemojte pružati otpor promenama jer vam mogu doneti novu sigurnost. Posvetite se sebi i stvarima koje vas smiruju.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati više razgovora i razmena informacija. Neka vest može vam otvoriti novi pogled na situaciju. Važno je da ne rasipate energiju na nebitne stvari.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na tuđe reči i postupke. Pokušajte da ne reagujete odmah već da sebi date vreme da razumete šta osećate. Razgovor sa bliskom osobom donosi vam mir.

Lav

Danas imate priliku da se istaknete i pokažete svoje kvalitete. Ljudi primećuju vašu energiju i mogu vas podržati. Četvrtak vam donosi samopouzdanje ali i potrebu da ostanete otvoreni za saradnju.

Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Ipak pokušajte da ne budete previše kritični prema sebi. Važno je da pronađete balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate druge. Smiren pristup donosi ravnotežu.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i možete jasno osetiti šta se krije iza neke situacije. Dan je dobar za donošenje važnih odluka ali i za oslobađanje od onoga što vas opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za promenom i novim iskustvima. Možda ćete razmišljati o planovima ili pravcu kojim želite da idete dalje. Četvrtak vam donosi inspiraciju i optimizam.

Jarac

Danas ste fokusirani na ciljeve i odgovornosti. Možete postići mnogo ako ostanete organizovani i strpljivi. Ne zaboravite da napravite pauzu.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i mogu vam otvoriti nove mogućnosti. Razgovor sa nekim donosi vam drugačiji pogled na situaciju. Dan je dobar za kreativnost.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati sve oko sebe. Potrebno vam je više mira i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans.

