Bjanka Ćensori, supruga kontroverznog repera Kanjea Vesta, ponovo se našla u centru pažnje nakon pojavljivanja u njegovom novom muzičkom spotu koji je već izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Na snimcima koji su procurili u javnost vidi se 29-godišnja Bjanka kako obavlja seoske poslove, uključujući i mužu krave, dok je obučena u veoma oskudnu kombinaciju koja se sastoji od tangi i minijaturnog grudnjaka.

Neobične scene iz novog spota

Spot je snimljen za jednu od pesama sa predstojećeg albuma Kanjea Vesta, a prema prvim kadrovima jasno je da će i ovaj projekat pratiti njegov prepoznatljiv i kontroverzan umetnički stil.

Iako detalji o samoj pesmi i albumu još nisu zvanično otkriveni, objavljeni isečci već su izazvali veliku pažnju javnosti i brojne komentare na internetu.

Provokativan stajling Bjanke Ćensori nije iznenadio njene pratioce, jer je poznata po smelim modnim kombinacijama koje često izazivaju podeljena mišljenja.

Mnogi smatraju da su njena javna pojavljivanja poslednjih godina pod snažnim uticajem Kanjea Vesta, zbog čega se svaki njihov novi potez pažljivo analizira u medijima i na društvenim mrežama.

Društvene mreže podeljene

Nakon objavljivanja prvih kadrova iz spota usledila je prava lavina komentara.

Dok jedni kritikuju Vesta i smatraju da ovakvi prizori prelaze granice dobrog ukusa, drugi tvrde da je reč o umetničkom izrazu i performansu koji ne treba posmatrati kroz tradicionalne norme.

Ovo nije prvi put da se par nalazi na meti kritika zbog Bjankinih modnih izbora. Njena izuzetno oskudna izdanja često izazivaju rasprave, ali uprkos tome, čini se da ni ona ni Kanje ne planiraju da menjaju svoj prepoznatljiv stil.