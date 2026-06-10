Uzgoj vlastitog povrća može biti izuzetno koristan hobi, gde čak i skromna gredica može osigurati vredan rod za porodični sto. Popularne kulture koje je generalno lako uzgojiti uključuju razne salate, blitvu, tikvice, grašak i jagode, no postoji jedna velika prepreka: puževi predstavljaju značajnu pretnju za mlade biljke.

Za samo nekoliko sati, često tokom noći, puževi i njihovi srodnici s kućicom mogu mlade i bujne biljke ogoliti do samih stabljika, ostavljajući povrće teško oštećenim i često bez mogućnosti oporavka. Ove štetočine takođe će se bez problema ugostiti zrelim jagodama puno pre nego što dospeju za berbu. Iako puževi imaju važnu ulogu u ekosistemu jer se njima hrane ptice, ježevi i druga stvorenja, bašte se brzo mogu naći pod njihovom opsadom, uzrokujući značajne probleme baštovanima, piše Mirror.

Prirodni načini zaštite povrća od puževa

"Iako su komercijalni peleti široko dostupni, njihova primena, čak i kod organskih varijanti, nosi rizik za bioraznolikost bašte. Zato je važno istražiti i primeniti ekološki prihvatljive alternative, od kojih su mnoge dostupne u svakom domaćinstvu", kaže britanski hortikulturalni stručnjak Dejvid Tompson.

Ljuske od jaja

Jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih ekoloških metoda jeste upotreba ljuski od jaja. Pokazalo se da su izuzetno učinkovite u odvraćanju puževa od useva. To je isprobana metoda koju baštovani koriste decenijama: nakon upotrebe, ljuske se operu, dobro osuše kako bi bile što krtije, a zatim se zdrobe i posipaju oko podnožja osetljivih biljaka.

Za maksimalan učinak, preporučuje se usitniti ih na grublje komade, a ne u fini prah. Tehnika funkcioniše kao fizička barijera koja sprečava puževe da dođu do lišća i plodova biljke. Njihovo mekano, sluzavo stopalo izuzetno je osetljivo, a oštre i nazubljene ivice zdrobljenih ljuski za njih su nepremostiva prepreka preko koje nerado prelaze.

Neki baštovani koji su isprobali ovu metodu ostavljali su ljuske na pola, stvarajući tako još čvršću i oštriju barijeru oko biljke, što je takođe pokazalo obećavajuće rezultate. Međutim, ova metoda ima i jedan nedostatak - nakon kiše ili jačeg zalivanja, ljuske postaju skliske i gube svoju oštrinu, čime njihova učinkovitost značajno opada.

Iako su korisne, same ljuske retko pružaju potpunu zaštitu. Zato stručnjaci preporučuju integrirani pristup koji uključuje kombinaciju više različitih prirodnih metoda, bez upotrebe štetnih hemikalija.

Integrisani pristup kao ključ uspeha

Za postizanje najbolje i dugoročne zaštite bašte, preporučuje se kombinovanje navedene metode s drugim praksama. Ručno sakupljanje puževa jedna je od najefikasnijih metoda, a najbolje ju je sprovoditi uveče ili rano ujutru, posebno nakon kiše kada su štetočine najaktivnije. Takođe, važno je ukloniti potencijalna skloništa iz bašte. Redovno uklanjanje korova, starih dasaka, hrpa lišća i bilo kojeg drugog materijala ispod kojeg se puževi mogu skrivati tokom dana značajno smanjuje njihovu populaciju.

Na kraju, preporučuje se podsticanje prirodnih neprijatelja puževa. Ježevi, žabe, ptice i neke vrste kukaca prirodne su grabljivice. Ako prostor to omogućava, indijske patke trkačice smatraju se izuzetno učinkovitima jer se hrane puževima, a uglavnom ne oštećuju povrće.

Za najtvrdokornije slučajeve postoji i opcija biološke kontrole koja ne predstavlja opasnost za druge divlje životinje. Preparati koji sadrže mikroskopske crve, poznate kao nematode, mogu se jednostavno pomešati s vodom i zaliti po tlu. Ovi crvi ulaze u tela puževa i zaraze ih bakterijom koja uzrokuje smrtonosnu bolest, učinkovito smanjujući njihovu populaciju.