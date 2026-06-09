Jedna mušterija je dobila slatko iznenađenje u svom omiljenom restoranu brze hrane kada je napunila 95 godina.

Zaposleni u poznatom restoranu brze hrane u Hinsdejlu, u Ilinoju su priredili zabavu za Šarmejn Blesman, koja decenijama redovo posećuje ovaj lokal, prenosi NBC 5 Chicago.

Na videu se vidi kako član osoblja servira obrok dok Šarmejn nosi traku sa natpisom „95 & fabulous“ (srp. „95 i fantastična“).

„Napuniti 95 godina zaista je velika stvar“, rekla je Sintija Muriljo, zaposlena u restoranu. „Svi smo se okupili da bismo to učinili posebnim za nju. Jedan od mojih kolega je napravio tortu. Šarmejn je neverovatna.“

Na proslavi je bilo mnogo šarenih balona i žuto-bele torte sa slikom slavljenice.

Šarmejnina omiljena porudžbina je obrok sa dva hamburgera sa dodatnim lukom, pomfritom i dijetalnim gaziranim pićem ili kafom.

„Pomislila sam: ‘Bože, šta se ovde dešava?’“ rekla je Šarmejn, koja je bila u društvu svoje ćerke. „Svi se smeše meni; kako da se ne osećam dobro?“ dodala je. „Volela sam svog muža i volela bih da je mogao da bude ovde sa nama. Bili smo zajedno 62 godine.“

Tradicija

Njena ćerka, Li Antonio, je rekla za Fox 32 Chicago da njena porodica svaki put vodi Šarmejn u taj restoran brze hrane u Hinsdejlu za njen rođendan.

„Ona to obožava, posebno ovaj put“, rekla je Li, ističući da je osoblje restorana prepoznaje kada dođe.

Međutim, ove godine su se posebno potrudili sa dekoracijom i ličnim detaljima za Šarmejn, koja je odrasla u oblasti Čikaga.

„Volim da kuvam i volim da budem sa ljudima“, rekla je slavljenica, govoreći o svom životnom stilu. „Obožavam da dolazim u restoran brze hrane.“

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