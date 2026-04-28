Zvezda rijalitija ,,Jersey Shore, Nikol „Snuki“ Polici", je govorila o nedavnoj šokantnoj dijagnozi raka i otkrila kako je vesti saopštila svojoj porodici.

Snuki (38) postala je poznata zahvaljujući svom haotičnom ponašanju u rijaliti TV emisiji, ali sada želi da svoju popularnost iskoristi u dobre svrhe i podigne svest nakon svoje dijagnoze.

Majka troje dece je priznala da je više od godinu dana odlagala odlazak na Papa test, pre nego što je konačno otišla na pregled.

Snuki je danima strahovala od pregleda i rezultata, a zatim je dobila loše vesti da ima rak grlića materice.

Ona je ispričala za People kako je izgledao taj užasan dan: „Imala sam slom, ušla sam u auto i pozvala mamu histerično plačući, misleći na najgore.“

Rijaliti zvezda je dobila dijagnozu još u februaru, a nakon dodatnih analiza potvrđeno je da se bolest nije proširila, te je zakazana operacija histerektomije.

„Bila sam uplašena,“ priznala je, što i nije iznenađujuće, dodajući: „Ali znate šta? Nije najgori mogući scenario i mogu da se nosim s tim. Biću dobro.“

Od 2014. je u braku sa Džionijem Lavalom i imaju troje dece: Lorenca (13), Đovanu (11) i Anđela (6).

Deca

Snuki je ispričala kako je deci saopštila vest, i rekla je da su starija dva deteta razumela situaciju.

„Moje dvoje starije dece su pitali: ‘Da li umireš?’ jer znaju šta je rak, to ih je malo uplašilo“, objasnila je.

„Ali sam ih umirivala i govorila: ‘Ne, mama će biti dobro’“, dodala je, ističući da su joj i prijatelji i porodica bili velika podrška i da su „stali uz nju“ jer je bila „u panici“.

„Najlepše od svega je shvatiti koliko ljudi brine o tebi“, rekla je.

Strahovi

Govorila je i o svojim strahovima: „Loše podnosim bol, pa me pomisao na uklanjanje organa plaši. To je deo ženskog tela i iako više ne planiram decu, sama pomisao da to možda više nije moguće me je zaista uznemirila. To vas psihički poremeti.“

Njena dijagnoza usledila je nakon godina abnormalnih rezultata testova koji su pokazivali prisustvo prekanceroznih ćelija.

Rekla je da „nije bilo ništa strašno“, ali je njen lekar želeo da se pregledi obavljaju na svakih šest meseci, umesto na svake tri godine.

Pošto je tokom pregleda osećala nelagodnost, priznala je da je stalno odlagala odlazak: „Na kraju nisam otišla oko godinu i po dana jer je neprijatno, nije zabavno.“

Ušla je u fazu poricanja: „Znala sam da bi nešto loše moglo da se desi, ali umesto da se suočim s tim, samo sam se pravila da se to ne dešava.“

Pregled

Nakon ljutite govorne poruke od svog lekara, odlučila je da reaguje i otišla na novi pregled.

Posle inicijalnog skrininga prošla je kroz kolposkopiju i konusnu biopsiju, koje su otkrile ćelije raka.

Pored prijatelja i porodice, zahvalila je i fanovima na podršci i brojnim porukama punim ljubavi.

„Ne poznajem lično nikoga ko je prošao kroz ovo. Zato mi je čitanje komentara ljudi zaista pomoglo da shvatim da nisam sama i da će sve biti u redu“, rekla je.

