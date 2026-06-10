Letovanje s pravim ljudima može se pretvoriti u uspomenu koja se prepričava godinama. Neki znakovi jednostavno znaju podići atmosferu, pronaći najbolji bič bar, nagovoriti ekipu na spontani izlet i nasmejati sve čak i kad planovi krenu po zlu. Prema astrologiji, ova tri znaka posebno se ističu kao društvo koje svako leto čini zabavnijim.

Strelac

Strelci su rođeni za putovanja, avanture i spontane odluke. Na letovanju retko žele celi dan provesti na istom mestu jer uvek traže novu plažu, skriveni restoran, lokalni festival ili izlet o kojem niko drugi nije razmišljao. S njima odmor nikad nije dosadan jer imaju zaraznu energiju i sposobnost da i najobičniji dan pretvore u priču za pamćenje.

Lav

Lavovi vole dobru atmosferu i najčešće su oni koji okupljaju ekipu. Na letovanju će predložiti izlazak, birati najlepše mesto za večeru, nagovoriti sve na fotografisanje i pobrinuti se da niko ne sedi po strani. Njihova samouverenost i toplina čine ih ljudima uz koje se drugi lakše opuste, a gde god se pojave, brzo postanu centar zbivanja.

Blizanci

Blizanci su idealno društvo za one koji vole smeh, razgovor i nepredvidive planove. Znaju se prilagoditi svakoj situaciji, lako upoznaju nove ljude i uvek imaju neku ideju za nastavak večeri. S njima nema neprijatne tišine ni monotonije jer će u svakom trenutku pronaći temu, šalu ili razlog da se ekipa pokrene.