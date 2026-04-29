Jednog dana videla je Almodovarov film i odlučila je otići na audicije za TV serije. Sa 17 godina je bila na audiciji za seriju "Pinx Series", a u jednoj sceni je pokazala gole grudi. Njeni roditelji su se zgražavali nad time, sramili su se vlastite kćeri, koju su prozvali bludnicom i ošamarili je.

"Nisam bila spremna za golotinju. Ali nisam požalila, jer sam želela početi raditi i to mi je promenilo život", priznala je glumica kasnije. Film u kojem je glumila, "Zlatna vremena", dobio je Oskara u kategoriji "Najbolji strani film" i Almodovar ju je nazvao da je pohvali.

"U početku nisam želela podignuti slušalicu. Mislila sam da je šala. Svi su tada znali da sam luda za njim. Rekao je: 'Želim vam čestitati na uspehu. A ja sam odgovorila: 'Ne! Nemoguće! Moji snovi se ostvaruju!', prisetila se.

Pedro je ubrzo počeo Kruz zvati svojoj muzom, a ona je imala za cilj osvojiti Holivud. Pored sebe je htela imati jednako uspešnog muškarca, ali dok ga je tražila, nailazila je na brojna razočarenja. Među njima je bio i glumac Met Dejmon. U početku su bili nerazdvojni, ali Penelopi je nešto nedostajalo u toj romansi pa ga je nakon nekoliko meseci veze napustila.