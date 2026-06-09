Glumica Heder Loklir progovorila je o životu van holivudskih krugova, gostujući u emisiji "Hollywood & Devine".

Šou su pre mesec dana pokrenuli Džon Lucijano i Dru Hamer, majka ozloglašenog glumca Armija Hamera.

Loklir je na početku govorila o tome kako nije oklevala doći u emisiju, a Hamer je rekla kako je "velika stvar" što se glumica pojavila i nije se izmotavala da ne može da učestvuje u emisiji, kao što su to možda učinile druge holivudske zvezde. Heder je rekla kako bi "učinila sve" za voditelje, s obzirom na to da su prijatelji, a potom je podelila i da se mora okružiti ljudima koji su poput nje.

"Mislim da se družiš s ljudima poput tebe", rekla je Hamer, a Loklir je odgovorila: "Da, verovatno", te dodala da se "baš ne druži s ljudima iz Holivuda".

"Živim toliko daleko. Da. Već godinama. Četrdeset godina", poručila je glumica poznata po ulogama u serijama "Melrose Place" i "Dynasty".

Iako već duže vreme živi van svetla reflektora, njena nova veza s glumcem Lorencom Lamasom dominirala je naslovnicama poslednjih nekoliko meseci. Predstavnik glumca u aprilu je potvrdio da su on i Loklir u vezi, a par se prvi put pojavio na sajmu Chiller Theatre krajem istog meseca. Lamas je bio pratnja Loklir na venčanju njene ćerke Ave, koju je glumica dobila s gitaristom Ričijem Samborom.

Loklir je prethodno bila i u braku s Tomijem Lijem i bubnjarom Motlijem Kruom.

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