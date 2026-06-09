Džesika Alba obeležila je važan trenutak u životu svoje najstarije ćerke Onor, koja je napunila 18 godina. Poznata glumica i preduzetnica posvetila joj je emotivnu objavu na Instagramu, uz video sastavljen od zajedničkih uspomena i snimaka iz detinjstva.

Za muzičku podlogu videa, 45-ogodišnja Džesika Alba izabrala je pesmu „Blackbird“ legendarnog benda Bitlsi. U dugoj i iskrenoj poruci izrazila je ogromnu ljubav i ponos prema svojoj ćerki.

Dirljiva rođendanska čestitka

„Srećan 18. rođendan mojoj Onor, mojoj slatkoj devojčici, mojoj briljantnoj devojci, mom sjajnom svetlu. Kada pogledam unazad na proteklih 18 godina, iskreno mogu da kažem da su to bile najdublje i najvažnije godine mog života. Otvorila si mi srce i proširila moje razumevanje ljubavi na načine za koje nisam ni znala da postoje,“ napisala je 45-ogodišnja zvezda.

Džesika sa bivšim suprugom Kešom Vorenom ima troje dece – Onor, 14-ogodišnju ćerku Hejven i osmogodišnjeg sina Hejsa. Par je bio u braku 16 godina, a glumica je zahtev za razvod podnela u februaru prošle godine.

„Ne mogu biti ponosnija“

U nastavku objave Džesika nije štedela reči hvale za svoju ćerku. „Uvek si osvetljavala svaku prostoriju u koju bi ušla. Dobra si i pažljiva, a istovremeno energična i duhovita. Imaš brz, oštar i potpuno neočekivan smisao za humor. Neverovatno si inteligentna, beskrajno radoznala i ne mogu biti ponosnija na mladu ženu u koju si izrasla“, napisala je.

Glumica je posebno istakla Onorinu emocionalnu zrelost i sposobnost da saoseća sa ljudima, čak i kada nisu deo njenog najužeg kruga. „Kada vidiš nekoga kako sam sedi na klupi u parku, to te može rasplakati, a podjednako te dirne i najjednostavniji čin dobrote“, dodala je.

Svoju ćerku opisala je kao snažnu, punu života, izuzetno odlučnu i samouverenu mladu osobu.

Obećanje za budućnost

Džesika je naglasila koliko je Onor inspiriše svakog dana. „Govoriš svoju istinu, živiš iskreno i svakodnevno me podstičeš da i sama živim punim plućima“, poručila joj je.

Objavu je završila emotivnim obećanjem, priznajući da oseća pomešana osećanja dok njena ćerka ulazi u svet odraslih.

„Dok ulaziš u svet odraslih, jedan deo mene želi da te zauvek drži blizu i štiti. Ali još veći deo mene želi da te gleda kako letiš, kako istražuješ svet i otkrivaš sve ono što te privlači. I kroz sve to, ja ću uvek biti tu. Bilo da ti treba uteha kada padneš, zagrljaj ili ti nedostaje dom, seo bih u avion da te vidim. Tu sam. Uvek.“

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