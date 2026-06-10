Mnogi posle večere vole da se opuste uz omiljeno piće, ali stručnjaci upozoravaju da upravo taj izbor može imati veliki uticaj na telesnu težinu. Dok neka pića unose dodatne kalorije, remete san ili podstiču kasnovečernju glad, druga mogu pomoći organizmu da se odmori, reguliše hormone i efikasnije sagoreva masnoće tokom noći.

Nutricionistkinja Melisa Mitri ističe da pojedina pića mogu usporiti proces mršavljenja. „Neka pića mogu dovesti do toga da unesete više kalorija nego što ste planirali, mogu vas držati budnima ili direktno usporiti gubitak kilograma ako sadrže alkohol“, objašnjava ona.

S druge strane, pravi izbor može doprineti boljem snu, stabilnijem nivou šećera u krvi i boljoj kontroli apetita.

Kefir pomaže da duže ostanete siti

Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat proteinima i probioticima. Jedna čaša sadrži oko devet grama proteina, što može pomoći da se duže osećate siti i izbegnete kasnonoćno grickanje.

„Proteini podstiču osećaj sitosti i smanjuju želju za hranom kasno uveče“, kaže nutricionistkinja Loren Manaker.

Osim toga, kefir doprinosi zdravlju crevne flore, a sve više istraživanja pokazuje da uravnotežen mikrobiom može imati važnu ulogu u regulaciji telesne težine.

Voda kao najlakši saveznik u mršavljenju

Iako deluje previše jednostavno, voda je jedan od najboljih izbora nakon večere. Ona može pomoći da razlikujete glad od žeđi i spreči nepotrebno unošenje kalorija. „Pijenje vode uveče ne ubrzava direktno metabolizam, ali može smanjiti želju za kasnim grickanjem“, navodi Melisa Mitri.

Ako vam obična voda nije privlačna, možete probati mineralnu ili prirodno aromatizovanu vodu bez dodatog šećera.

Zeleni čaj bez kofeina

Zeleni čaj poznat je po velikom sadržaju antioksidanasa, a posebno jedinjenja poznatog kao EGCG, za koje su istraživanja pokazala da može pomoći u sagorevanju masnih naslaga.

Stručnjaci ipak preporučuju verziju bez kofeina kada se pije u večernjim satima. „Zeleni čaj bez kofeina idealan je pred spavanje, naročito za osobe koje su osetljive na kofein“, savetuje Mitri.

Sok od višnje za bolji san

Poslednjih godina sok od višnje postao je veoma popularan zahvaljujući društvenim mrežama, ali stručnjaci kažu da iza njegove popularnosti stoje i naučni razlozi. Ovaj napitak prirodno sadrži melatonin, hormon koji pomaže kvalitetnijem snu.

„San je ključan za kontrolu telesne težine jer njegov nedostatak utiče na hormone gladi i povećava apetit“, objašnjava Loren Manaker.

Pošto sok od višnje sadrži dosta prirodnih šećera, preporuka je da se razblaži vodom kako bi se zadržale koristi, a smanjio unos kalorija.

Navike koje mogu pomoći da lakše smršate

Pored izbora pića, stručnjaci ističu da su večernje navike podjednako važne za kontrolu telesne težine.

Preporučuje se raniji odlazak na spavanje, izbegavanje mobilnog telefona neposredno pre sna, kao i ograničavanje alkohola. Kasnonoćno grickanje takođe može otežati mršavljenje, pa je bolje da tokom dana unosite dovoljno proteina, vlakana i zdravih masti kako biste duže bili siti.

Na kraju, nutricionisti naglašavaju da nijedan napitak nije čarobno rešenje za gubitak kilograma, ali pravi izbor nakon večere može biti koristan saveznik na putu ka zdravijoj telesnoj težini.

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