U svetu zdravlja banane su poznate po jednoj stvari: klaijumu. Taj esencijalni mineral ključan je za pravilno funkcionisanje srca, mišića i nervnog sistema, uz jednu važnu napomenu: telo ne proizvodi kalijum, pa morate da ga unosite isključivo putem ishrane. I dok su banane zaista odličan način da dosegnete preporučeni dnevni unos kalijuma, neke namirnice su još bolji izvori.

Ako želite da zadovoljite svoju dnevnu potrebu za kalijumom (iznosi 2.600 mg za odraslu ženu, 3.400 mg za odraslog muškarca, a može da se menja u zavisnosti od godina i drugih faktora), nastavite da čitate i saznajte koje još namirnice treba svakodnevno da uključujete u ishranu.

Sve dole navedene namirnice sadrže više od 422 mg kalijuma po porciji, prema podacima Nacionalnih instituta za zdravlje; to je količina koja se nalazi u jednoj srednje velikoj banani.

Žir-tikva

Osim što sadrži visoke nivoe kalijuma i magnezijuma, žir-tikva takođe je vrlo bogata vlaknima. Jedna šolja zgnječene tikve sadrži 644 mg kalijuma, odnosno oko 14% preporučenog dnevnog unosa.

Kajsija

Iako suvo voće može da bude skriveni izvor šećera, ipak biste trebali da razmislite o tome da u ishranu uključite suve kajsije. Pola šolje sadrži čak 755 mg kalijuma, odnosno 16% dnevne preporučene vrednosti. To je jedna od namirnica najbogatijih kalijumom.

Avokado

Ova među milenijalcima vrlo popularna namirnica sadrži vitamine B, K, E i C, kao i vlakna, antioksidanse i još mnogo toga. Tu je i kalijum; avokado sadrži 507 mg kalijuma.

Grejp

Jedna šolja soka od ovog ružičastog citrusa sadrži 400 mg tog minerala.

Crveni pasulj

Vrlo prilagodljiv u pripremi, crveni pasulj je odličan izvor vlakana koji možete da dodate čorbama, salatama, jelima s pirinčem i mnogim drugim jelima. Jedna šolja konzerviranog crvenog pasulja sadrži 607 mg kalijuma, odnosno 13% preporučene dnevne vrednosti.

Sočivo

Ova nutritivno bogata mahunarka je prava nutritivna „snaga“ kada je reč o proteinima, vlaknima, gvožđu i folatu, a uz to sadrži i kalijum. Jedna šolja kuvanog sočiva sadrži 731 mg kalijuma, odnosno 16% dnevne preporučene vrednosti.

Mleko

U svetu mleka izbor je gotovo beskrajan. No ako želite da povećate unos kalijuma, pokušajte s mlekom s 1% mlečne masti; jedna šolja sadrži 8% dnevne preporučene vrednosti, odnosno 366 mg kalijuma.

Sok od narandže

Ovaj svetli citrus nije samo odličan izvor vitamina C; jedna šolja sadrži 496 mg kalijuma, odnosno 11% preporučene dnevne vrednosti.

Krompir

Dobra vest za ljubitelje pečenog krompira poput mene. Jedan srednje veliki pečeni krompir (nije potrebno jesti koru!) sadrži 610 mg kalijuma, odnosno 13% dnevne preporučene vrednosti.

Suve šljive

Prema NIH-u, suve šljive (odnosno sušene šljive) nisu samo dobre za probavni sistem, nego su i odličan način za povećanje unosa kalijuma. Pola šolje suvim šljiva osigurava 14% dnevnog unosa, odnosno 635 mg kalijuma.

Grožđice

Pola šolje suvog grožđa sadrži 13% vašeg dnevnog cilja za kalijum, odnosno 618 mg.

Soja

Soja (koja uključuje namirnice poput tofua, tempeha, edamamea i misa) takođe je odličan izvor kalijuma. Pola šolje kuvane soje sadrži 9% dnevne preporučene vrednosti kalijuma, odnosno 443 mg.

Batat

U velikoj raspravi o krompiru (obični naspram slatkog) oba su dobar izvor kalijuma. Batat ima nešto manje kalijuma od običnog krompira, s oko 486 mg po porciji, prenosi Vogue.

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