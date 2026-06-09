Glumica Tifani Tisen, koju publika pamti po ulozi zlobne i intrigantne Valeri Meloun u kultnoj seriji „Beverli Hils 90210“, danas ima 52 godine, ali fanovi na društvenim mrežama tvrde da izgleda gotovo isto kao devedesetih.

Popularna glumica pokazala je da joj takvi komentari ne smetaju, već naprotiv, odlučila je da na njih odgovori na duhovit način. Više od tri decenije nakon što je stekla svetsku slavu, mnogi smatraju da se gotovo nije promenila.

Duhovit odgovor na komplimente

„Kada mi neko kaže da izgledam isto kao u ‘90210’“, napisala je Tisen uz video koji je objavila na društvenim mrežama.

U snimku se najpre skromno osmehuje, a zatim pozira pred kamerom dok joj ventilator raznosi kosu, parodirajući glamurozne scene iz modnih kampanja. Video je brzo postao viralan i izazvao brojne pozitivne reakcije fanova.

Od navijačice do TV ikone

Tifani Tisen je prvo osvojila publiku kao popularna navijačica Keli Kapovski u seriji „Spaslo ih zvono“, koja se emitovala od 1989. do 1993. godine. Kasnije je nastavila da tumači isti lik u nastavku „Spaslo ih zvono: Koledžske godine“.

Nakon toga prešla je u seriju „Beverli Hils 90210“, gde je pet sezona igrala Valeri Meloun, jedan od najkontroverznijih i najpopularnijih likova serije.

Danas je posvećena i kuvanju

Iako je i dalje aktivna kao glumica, Tifani je poslednjih godina stekla veliki broj pratilaca zahvaljujući sadržaju vezanom za kuvanje. Na društvenim mrežama redovno deli recepte, kulinarske savete i trenutke iz privatnog života.

Nedavnim humorističnim videom još jednom je pokazala da joj prijaju poređenja sa izgledom iz devedesetih i da ume da se našali na svoj račun.

Hoće li biti nastavka serije „Spaslo ih zvono“?

Dok je „Beverli Hils 90210“ već dobio svoju modernu verziju, i serija „Spaslo ih zvono“ nakratko je vraćena na male ekrane. Nova verzija emitovala se na striming platformi Pikok tokom dve sezone, od novembra 2020. do decembra 2021. godine.

Tifani je u tom projektu ponovo igrala Keli Kapovski, koja je i dalje bila u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Zekom Morisom. Ipak, serija nije dobila treću sezonu.

Na pitanje da li veruje da je moguć još jedan nastavak, glumica je prošle godine dala iskren odgovor: „Mislim da ne. Već su pokušali. Ali ko zna? Postoje druge serije iz moje karijere koje imaju veće šanse da dobiju novu verziju“.

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