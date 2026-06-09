Evo malo slatkih vesti: šećer može da učini čuda u bašti. Prirodan je, lako ga je naći u prodavnici — verovatno ga već imate u kuhinjskom ormariću — i neće naškoditi biljkama, sve dok se koristi pravilno. U većini slučajeva nećete morati da koristite velike količine da biste pomogli u suzbijanju korova, obezbedili energiju biljkama i još mnogo toga.

Stručnjaci u nastavku otkrivaju kako da šećer uključite u svoju svakodnevnu baštovansku rutinu.

Smanjenje nematoda

Iako nematode, tj. valjkasti crvi mogu pomoći u suzbijanju larvi insekata, prevelik broj može biti štetan. Zato, ako bašta pati od infestacije nematodama, šećer može pomoći da se ona drži pod kontrolom.

„On naglo povećava nivo šećera u zemljištu, smanjujući proizvodnju jaja nematoda. Takođe može izazvati preranu smrt nematoda“, kaže Angelika Zaber, stručnjakinja za negu travnjaka i baštovanstvo iz kompanije ,,Online Turf" za sajt Martha Stewart.

Jednostavno pospite kristale šećera oko zahvaćenih biljaka. Alternativno, možete rastvoriti oko ½ šolje šećera u galonu (oko 3.80 litara) vode i sipati ga oko biljaka kako bi se bolje upio u zemljište.

Privlačenje leptira

Leptiri vole vodu sa šećerom jer podseća na njihov prirodni izvor hrane — nektar. Jednostavno rastvorite jedan deo šećera u četiri dela vode i umočite vatu ili čisti sunđer u smešu, dozvoljavajući da upije rastvor, kaže Zaberova. Zatim postavite natopljene komadiće u baštu kako bi leptiri mogli da slete i hrane se.

Nikada ne ostavljajte činiju sa rastvorenim šećerom i vodom bez nadzora da biste privukli leptire, jer se oprašivači mogu utopiti.

Oporavak biljaka nakon presađivanja

Kod tek presađenih biljaka, blaga doza šećerne vode može pomoći u smanjenju stresa. Jedna primena nakon presađivanja u zemlju obično je dovoljna da podstakne aktivnost mikroorganizama oko korena, kaže Tami Sons, master baštovan i osnivač kompanije ,,TN Nursery".

Međutim, sa šećerom treba biti oprezan, upozorava ona: „Preterivanje će privući mrave, buđ i druge štetočine na nove biljke.“

Suzbijanje korova

Šećer se može koristiti za uklanjanje nepoželjnih biljaka.

Prema Sonz, malo šećera na osnovi korova, uz blago zalivanje, privremeno vezuje azot u zemljištu. Kao rezultat toga, korovi koji nisu prilagođeni okruženju sa niskim sadržajem azota imaju poteškoće u rastu i na kraju uginu.

Hvatanje osa

Ose vole energetski podsticaj koji im daje šećer, pa ih je moguće uhvatiti pomoću domaće zamke sa šećerom. Jednostavno uzmite praznu plastičnu flašu od sode, odsecite gornji deo i u donji deo sipajte smešu od dve šolje šećera rastvorenog u jednoj šolji vode, kaže Zaberova.

Zatim vratite odsečeni gornji deo na donji, tako da formira levak. To otežava osama da izađu.

Oživljavanje rezanog cveća

Šećer dodat sveže rezanom cveću može im dati dodatnu energiju. Dovoljno je da stavite jednu kašičicu u vazu sa vodom pre nego što ubacite cveće, kaže Sonzova.

„Stabljike ga koriste kao hranu i cveće izgleda svežije i lepše. Samo ne zaboravite da menjate vodu na svakih nekoliko dana“, dodaje ona.

Oživljavanje komposta

Lagano posipanje šećera u kompost ili kompostni čaj, uz dobro mešanje i primenu oko biljaka, može nahraniti korisne mikroorganizme i ubrzati razgradnju organske materije, kaže Sonzova.

Međutim, šećer treba koristiti u malim količinama, jer preterivanje može privući pacove, miševe, bubašvabe i druge štetočine.

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