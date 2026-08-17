Prve sede obično nisu problem dok ih je nekoliko. A onda, samo dve-tri nedelje posle farbanja, pogledate razdeljak i eto ih ponovo. Još ako je kosa ofarbana u tamnu, jednoličnu nijansu, svaka nova seda vlas kao da se posebno potrudila da bude primećena.

I tako kreće dobro poznati krug, farbanje korena, pa izrastak, pa ponovo zakazivanje frizera.

Međutim, postoji mnogo zahvalnije rešenje. Umesto da sede uporno prekrivate što tamnijom bojom, možete ih praktično „utopiti“ u ostatak kose.

Karamel smeđa je zahvalna za sede

Karamel smeđa, prošarana medenim i zlatnim tonovima, posebno lepo radi upravo zato što kosa nije obojena jednom ravnom bojom.

Svetliji i tamniji pramenovi daju joj dubinu, a sede vlasi se među njima mnogo manje izdvajaju. Naravno, boja neće učiniti da sede nestanu, ali može da napravi veliku razliku kada koren počne da raste.

Kod tamnosmeđe ili crne kose jedna bela vlas odmah upada u oči. Kada imate nekoliko nijansi karamele, meda i smeđe, granica više nije toliko oštra.

A postoji još jedan bonus – topliji pramenovi oko lica mogu da ga osveže i učine da ten izgleda življe, bez drastične promene frizure.

Nemojte frizeru samo reći: „Hoću karamel“

Tu je zapravo najveća caka.

Ako želite da sede budu manje primetne, nije dovoljno da odaberete lepu boju sa kataloga. Frizeru objasnite da želite mekan prelaz između prirodnog korena, sedih i ostatka kose.

U zavisnosti od vaše kose, to mogu biti veoma tanki pramenovi, balejaž, kombinacija svetlijih i tamnijih tonova ili tehnika poznata kao root melt, kojom se ublažava prelaz kod korena.

Drugim rečima, cilj nije da kosa izgleda kao da ste je upravo „premazali“ jednom bojom, već da se nijanse prirodno prelivaju jedna u drugu.

Posebno je dobra ako sede prvo izbijaju oko lica

Mnogim ženama prve sede najviše zadaju muke na slepoočnicama, uz razdeljak i oko čela. I baš tu nekoliko pametno postavljenih svetlijih pramenova može da napravi najveću razliku.

Kada koren počne da raste, sede se ne pojavljuju kao bela linija na tamnoj podlozi, već se mnogo prirodnije uklapaju među pramenove.

To je odlična opcija i ako ste brineta i ne želite da postanete plavuša samo zato što su se pojavile sede.

A ako ih već imate mnogo?

Ni tada ne morate da jurite za tamnom farbom svakih nekoliko nedelja.

Frizer može da kombinuje karamel i svetlije pramenove sa vašom prirodnom bojom, pa čak i da deo sedih ostavi kao sastavni deo frizure. Tako umesto borbe sa svakom belom vlasi dobijate boju u kojoj se one mnogo manje primećuju.

Ako je, ipak, veći deo korena potpuno sed, verovatno će biti potrebno klasično prekrivanje korena, dok se na dužini pramenovima može napraviti mekši prelaz.

Najlepši deo? Izrastak vas neće toliko nervirati

Upravo je to razlog zbog kojeg je ovakav način farbanja toliko praktičan. Kosa raste isto kao i ranije, ali granica između izrastka i farbane kose nije toliko očigledna.

Dakle, sledeći put kada sednete u frizersku stolicu nemojte samo reći: „Pokrijte mi sede.“

Tražite višedimenzionalnu karamel smeđu sa finim pramenovima i mekanim prelazom kod korena. Sede neće nestati, ali bi mogle mnogo bolje da se „izgube“ u ostatku kose – a vi nećete svakog jutra prvo gledati u razdeljak.