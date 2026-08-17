Postoje komadi koje kupite jedne sezone, a već sledeće se pitate šta vam je bilo. Blejzer nije jedan od njih. Dobar sako može godinama da stoji u ormaru i da vas spase svaki put kada pomislite da „nemate šta da obučete“.

I ove jeseni blejzeri ostaju jedan od glavnih komada garderobe, ali moda za jesen 2026. donosi malu promenu. Umesto klasičnog poslovnog sakoa koji izgleda kao deo uniforme, u prvi plan dolaze ženstvenije forme, naglašen struk, zanimljive teksture i neočekivani detalji. Vogue jesen 2026. opisuje upravo kao povratak modernom krojenju, skulpturalnim jaknama i siluetama koje istovremeno izgledaju snažno i ženstveno.

Ako želite da budete primećene, naglasite struk

Najjednostavniji trik ove jeseni zapravo ne zahteva kupovinu novog blejzera.

Stavite kaiš preko onog koji već imate.

Širi kožni kaiš preko malo dužeg blejzera momentalno menja njegov izgled – struk postaje naglašen, figura dobija oblik peščanog sata, a najobičniji crni, sivi ili bež sako izgleda kao potpuno novi komad.

Upravo je naglašen struk već neko vreme jedan od važnijih pravaca u krojenju, bilo da je postignut samim krojem ili kaišem. Na pistama za 2026. viđeni su blejzeri sa snažnijim ramenima i jasno definisanim strukom, što klasičnom poslovnom komadu daje mnogo ženstveniji izgled.

Ne morate da izgledate kao da ste krenule na poslovni sastanak

Tu žene često pogreše. Kupe lep blejzer, a zatim ga nose isključivo uz pantalone na peglu, košulju i salonke.

Ove jeseni upravo je suprotno zanimljivije.

Obucite ga preko obične bele majice i farmerki. Zavrnite rukave i dodajte upečatljive minđuše. Duži blejzer stegnite kaišem i kombinujte sa suknjom. Uz elegantan sako obujte mokasine ili čak jednostavne patike.

Ideja je da blejzer ne izgleda previše „ispeglano“. Mešanje elegantnih komada sa opuštenijim stvarima vidi se i u kolekcijama za jesen 2026, gde se klasično krojenje namerno kombinuje sa farmerkama, kargo pantalonama i drugim neočekivanim komadima.

Jedan model posebno se izdvaja

Ako ipak planirate da kupite novi blejzer, obratite pažnju na modele bez klasičnih revera i kragne.

Takav sako deluje čistije, elegantnije i nešto ženstvenije od klasičnog poslovnog modela. Posebno dobro izgleda uz farmerke jer imate zanimljiv kontrast – gore elegantno, dole sasvim opušteno. Upravo se blejzeri bez kragne izdvajaju kao jedan od modela koji bi mogao biti veoma vidljiv ove jeseni.

Ne bežite ni od boje

Crni, sivi i teget blejzer uvek će imati svoje mesto, ali ako želite da budete prepoznatljive, ne morate igrati na sigurno.

Duboka zelena, bordo, čokoladna, tamnoplava, pa čak i jarka crvena mogu da naprave ogromnu razliku kada je ostatak kombinacije jednostavan. U aktuelnim kolekcijama pojavljuju se i bogatije teksture, tvid, koža i rese, dok su kobalt, indigo i druge snažne nijanse među bojama koje se već izdvajaju za ranu jesen.

A najbolji savet za ovu jesen zapravo je veoma jednostavan: nemojte nositi blejzer onako kako se očekuje.

Ako je elegantan, spojite ga sa farmerkama. Ako je širok, naglasite struk kaišem. Ako je potpuno jednostavan, dodajte veliki broš, maramu ili upečatljiv nakit.

Jer blejzeri zaista nikada ne izlaze iz mode ali način na koji ih nosite može da učini da izgledate kao sve ostale ili kao žena čiji će stil neko zapamtiti.