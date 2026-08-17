Satenska košulja vraća se među najveće modne trendove 2026. godine. Ovaj komad odeće, koji su devedesetih proslavile Madona i Kejt Mos, danas ponovo nose poznate ličnosti i modne influenserke.

Moda već nekoliko sezona crpi inspiraciju iz devedesetih godina prošlog veka, ali jedan od najprepoznatljivijih komada iz tog perioda dugo je ostajao u drugom planu. Dok su se široke farmerke, minimalističke haljine, kožne jakne i brojni drugi trendovi odavno vratili, satenska ili svilena košulja čekala je svoj veliki trenutak.

Izgleda da ga je konačno dočekala.

Svetlucava satenska košulja ili bluza koja meko pada uz telo ponovo se pojavljuje u kolekcijama modnih brendova, a sve češće je viđamo i na poznatim ženama. Hejli Biber, Ema Stoun i Džordžina Rodrigez samo su neke od njih koje su tokom 2026. godine već ponele ovaj komad.

Satenska košulja obeležila je modu devedesetih

Satenska košulja bila je jedan od simbola ženstvene elegancije, glamura i zavodljivosti devedesetih, a njenom kultnom statusu značajno je doprineo i Guči u eri Toma Forda.

Kejt Mos je 1995. godine prošetala pistom u sjajnoj plavoj košulji u Gučijevoj kolekciji za jesen/zimu, dok je Madona iste godine na dodeli MTV Video Music Awards nagrada nosila veoma sličan model.

Obe su košulje nosile blago otkopčane, sa dubokim dekolteom i namerno opuštenim izgledom koji je postao jedno od obeležja glamuroznog poslovnog stila tog vremena.

Danas se slična estetika vraća kroz trend poznat kao „office siren“, odnosno stil koji klasičnu poslovnu garderobu predstavlja na ženstveniji, senzualniji i manje strog način.

Kako nositi satensku košulju 2026. godine?

Ako vas satenska košulja prvo asocira na večernje izlaske i posebne prilike, aktuelne modne kombinacije mogle bi da vas iznenade. U 2026. ona više nije rezervisana samo za večere, zabave i svečanosti.

Za elegantniji izgled možete je kombinovati sa pantalonama ravnog kroja ili midi suknjom.

Ako želite opušteniju varijantu, obucite je uz široke farmerke. Upravo spoj elegantnog satena i ležernog teksasa daje kombinaciju koja izgleda moderno, ali kao da se niste previše trudili.

Još jedna zanimljiva opcija jesu elegantno krojene bermude, koje prave lep kontrast između opuštenog i sofisticiranog stila.

Ne morate da je zakopčate do grla

Satenska košulja može da izgleda potpuno drugačije u zavisnosti od toga kako je nosite.

Možete ostaviti nekoliko dugmića otkopčano i dodati diskretan nakit, a možete je obući i preko obične majice i ostaviti potpuno otvorenu.

Ako želite da naglasite struk, uvucite je u pantalone ili suknju visokog struka. Uz široke pantalone dobićete elegantniju siluetu, dok će uz farmerke izgledati mnogo ležernije.

Upravo je ta prilagodljivost jedan od glavnih razloga zbog kojih se satenska košulja ponovo vraća u naše ormare.

Komad koji su pre tridesetak godina nosile Madona i Kejt Mos danas više ne mora da čeka posebnu priliku, možete ga nositi od jutra do večeri, uz farmerke, pantalone, bermude ili suknju.