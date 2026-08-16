Ako vam je kosa tanka, suva, sklona lomljenju ili jednostavno želite da izgleda bujnije i zdravije, kokosovo ulje može biti zanimljiv dodatak nezi. U kombinaciji sa nekoliko sastojaka koje većina nas ima kod kuće, možete napraviti jednostavne maske za kosu koje hidriraju dlaku, hrane je i mogu pomoći da se smanji lomljenje.

Kokosovo ulje se često koristi u nezi kose, a jedna od njegovih prednosti jeste to što sadrži laurinsku kiselinu. Ona može pomoći u hidrataciji suve kose, podržati zdrav izgled vlasi i smanjiti gubitak proteina koji nastaje usled farbanja, blajhanja ili čestog korišćenja uređaja za stilizovanje.

Kombinacija kokosovog ulja i još nekih sastojaka daje masku za kosu koja pomaže rast i jača vlasi.

Maska od kokosovog ulja i aloe za rast

Za masku pomešajte po jednu kašiku kokosovog ulja i aloe vera gela. Nanesite smešu prvo na teme i koren, a zatim je rasporedite duž cele kose. Ostavite oko 15 minuta, pa isperite mlakom vodom. Masku možete koristiti jednom do dva puta nedeljno.

Aloe vera sadrži vitamine A, C i E koji mogu pomoći da se umiri teme i smanji osećaj svraba, dok vitamin B12 doprinosi rastu kose.

Kokosovo i ricinusovo ulje za lomljivu kosu

Ako vam je kosa suva, lomljiva i sklona pucanju, kombinacija kokosovog i ricinusovog ulja može joj pružiti dodatnu hidrataciju. Masne kiseline i antioksidansi iz ricinusovog ulja mogu pomoći da suva i lomljiva kosa bude hidriranija, što može smanjiti lomljenje.

Pomešajte dve kašike kokosovog i dve kašike ricinusovog ulja. Podelite kosu na pramenove i nanesite masku. Ostavite je 15 do 20 minuta, a možete je ostaviti i preko noći. Zatim temeljno operite kosu. Tretman se može ponavljati dva do tri puta nedeljno.

Važno je koliko kokosovog ulja koristite

Iako kokosovo ulje može biti korisno u nezi kose, više nije uvek bolje. Ako ga stavite previše, kosa može ostati masna, slepljena i bez sjaja, naročito ako je tanka. Zato je dovoljna mala količina, a nakon maske kosu treba dobro oprati kako se na temenu ne bi nagomilavalo ulje.

Video: