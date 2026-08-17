Prava nijansa karmina može da osveži ten, vizuelno učini usne punijim i skrene pažnju sa znakova starenja.

Ponekad samo jedan detalj promeni ceo izgled šminke. Previše taman ili hladan karmin može istaći senke ispod očiju, neujednačen ten i učiniti crte lica oštrijim. S druge strane, sveže i nežnije nijanse dodaju licu toplinu i živost.

To ne znači da se s godinama morate odreći jarkih boja. Mnogo je važnije da uzmete u obzir ton kože, intenzitet boje i završni efekat.

Ružičasto-breskvasta, prašnjavo ružičasta, koralna, bobičasta i topla crvena samo su dobre polazne tačke za pronalaženje nijanse koja vašem licu daje najviše svežine.

Evo pet nijansi koje vredi isprobati

1. Ružičasto-breskvasta

Jedna od najboljih opcija za svež i nežan izgled. Spaja toplinu breskve i svetlost ružičaste, pa lice dobija više boje bez utiska težine. Za toplije tonove kože birajte izraženiju breskvastu nijansu, a za hladnije tonove onu koja više naginje ružičastoj.

2. Prašnjavo ružičasta

Ako vas nude i bež karmini čine bledim, probajte prašnjavo ružičastu. Dovoljno je diskretna za svaki dan, ali licu daje više živosti od klasične bež.

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Birajte nijansu malo bogatiju od prirodne boje usana. Previše sive varijante mogu imati suprotan efekat, pa je bolje potražiti ružičastu sa blagim bobičastim podtonom.

3. Koralna

Koralna odmah unosi toplinu i svežinu u lice. Nalazi se između ružičaste, crvene i breskvaste, pa je nežnija od čisto narandžaste.

Za suptilniji efekat birajte prigušenu koralnu, umesto neon varijante. Satenski ili kremasti finiš dodatno će omekšati izgled.

4. Bobičaste nijanse

Malina, jagoda, crvena ribizla – bobičaste nijanse odlična su alternativa klasičnoj crvenoj.

Dovoljno su bogate da istaknu lice, ali ne deluju teško ako se nanesu u tankom sloju. Probajte da karmin nanesete poput blagog tona, umesto u debelom sloju. Rezultat će biti prirodno živahne usne koje se lepo uklapaju i sa minimalnom šminkom.

5. Topla crvena

Crveni karmin može da vizuelno osveži i posvetli ten, ali je važno izabrati pravu nijansu.

Umesto veoma tamne bordo ili smeđecrvene, probajte čistiju toplu crvenu sa diskretnom koralnom ili paradajz notom.

Ne morate praviti savršeno oštar obris. Mekša ivica i kremasta tekstura učiniće crveni karmin nežnijim i pogodnijim čak i za dnevnu šminku.

Važan je i završni efekat

Ista nijansa može izgledati potpuno drugačije u zavisnosti od teksture. Veoma mat karmini mogu naglasiti suvoću i sitne linije na usnama, dok kremasti, satenski i providniji finiši obično daju mekši izgled.

Suptilan sjaj takođe može pomoći jer vizuelno dodaje volumen usnama. Ne mora biti intenzivan – dovoljan je satenski karmin ili kap prozirnog sjaja na sredini usana.