Ove srede, Engleska je završila svoj monumentalni pohod na FIFA svetsko prvenstvo 2026. dramatičnim porazom od Argentine. I dok su milioni pogleda prvenstveno bili uprti u fudbalski teren i bespoštednu sportsku borbu, modna javnost je svoju pažnju usmerila na kadrove u kojima je Viktorija Bekam .

Bekamova je postala svojevrsni zaštitni znak ovakvih globalnih turnira, nadmašujući sva očekivanja kada je reč o stilu na tribinama i postavljajući standarde za takozvanu ,,WAG" modu. (Da ne zaboravimo onu impresivnu rotaciju ,,luxury sleaze" kombinacija koje je nosila pre dve decenije na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine, uz obavezne ,,Hermès Birkin" torbe, kačkete, avijatičarke i upečatljive ekstenzije u kosi!)

Premda njen suprug više nije deo dešavanja na terenu, to nije sprečilo nekadašnju pop zvezdu da od fudbala napravi pravi modni trenutak. To je ponovo dokazala tokom polufinalnog meča kada se pojavila u pristupačnom običnom komadu koji je deo svakog kapsularnog garderobera.

Majica sa okruglim izrezom ima bezvremensku siluetu koju obožavaju brojne ikone stila, od Džejn Birkin do Meri-Kejt i Ešli Olsen. Iako biste možda pomislili da će događaj od takvog značaja, poput potencijalnog prolaska Engleske u finale po prvi put od 1966. godine, zahtevati spektakularniji autfit, Viktoriija je odabrala look koji je podjednako šik koliko i ležeran. Jednostavno, a doterano

U promišljenom izdanju, uparila je ovu majicu sa svetloplavim farmerkama, dok je svoju kosu prepoznatljivih balejaž tonova stilizovala u talase. Sam stajling je ultimativni dokaz da će investiranje u prefinjene klasike uvek doprineti da izgledate doterano, čak i kada uložite minimum truda u ono što nosite.