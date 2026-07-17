Antonela je i tokom polufinala, u kojem je sa sinovima bodrila Argentinu iz VIP lože, ostala verna svom prepoznatljivom modnom receptu. Dres reprezentacije uparila je sa pantalonama širokih nogavica, komadom koji očigledno obožava, jer ga nosi gotovo na svakoj utakmici, menjajući samo boju.

Ovaj model već nekoliko sezona ne silazi sa liste najpoželjnijih trendova, a razlog je jednostavan, laska gotovo svakoj građi. Zahvaljujući kroju koji se širi od kukova, pantalone vizuelno izdužuju noge, naglašavaju struk i stvaraju utisak zategnutije siluete. Mnoge žene ih biraju upravo zato što figuru čine skladnijom, a zadnjicu optički podižu.

Antonela ih ovog puta nije kombinovala sa visokim potpeticama, već sa jednostavnim belim patikama, pokazujući da ovaj kroj izgleda podjednako efektno i u opuštenim, sportskim kombinacijama. Upravo zato široke pantalone važe za jedan od najsvestranijih komada garderobe – lako se uklapaju uz majice, košulje, blejzere, ali i sportske dresove.

Zanimljivo je da je ovo postala njena svojevrsna modna uniforma tokom Mundijala. Na prethodnim utakmicama nosila je gotovo isti model u crnoj boji, dok je sada odabrala svetliju nijansu, ostajući dosledna stilu koji spaja eleganciju i ležernost.

Modni stručnjaci već godinama ističu da su pantalone širokih nogavica odlična investicija jer ne izlaze iz mode, a uz pravi kroj mogu da zamene čak i haljinu kada želite da izgledate sofisticirano. Sudeći po Antoneli, dovoljan je jedan dobro odabran model da svaka kombinacija izgleda skupo, moderno i ženstveno.