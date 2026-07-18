Džim Parsons je bio na vrhuncu slave tokom serije ,,The Big Bang Theory" (srp. ,,Štreberi"), ali to je imalo svoju cenu.
Glumac (53) se osvrnuo na svoju decenijama dugu karijeru i vreme provedeno u hit sitkomu tokom intervjua u emisiji ,,All Out with Jon Dean".
„Sada gledam unazad i shvatam da sam na mnogo načina, u nekim od najboljih trenutaka svog života, bio jadan“, podelio je on. „Nisam bio srećan. Bio sam pod stresom.“
„Osećao sam da postoji toliko mnogo tanjira koje moram da održavam u vazduhu i da su uspeh i dobre stvari koje su se dešavale u životu rezultat samo tog prekomernog rada... discipline i čega već“, dodao je. „Možda je to do neke mere i bilo tačno. Ne znam. Ne mogu da kažem jer sam jednostavno takav bio.“
Iako mu je uloga Šeldona Kupera donela brojne prestižne nagrade, cena koju je platio nije bila vredna toga.
„Ne bih to ponovio ni za kakav novac... bilo je stresno i povremeno jadno. Sam sebe sam činio jadnim“, podelio je on.
Opsesivno ponašanje
Kada ga je voditelj Džon Din pitao da li je to bilo samo zbog njegove „radne etike“, Parsons je napomenuo da je to bio samo deo razloga.
„To se delimično manifestovalo kao radna etika, ali u osnovi je to zaista bilo samo opsesivno ponašanje“, priznao je. „Da, bio sam disciplinovan. Da, imao sam dobru radnu etiku, ali veliki deo toga je bio zato što je to po prirodi bio neku vid OKP-a (opsesivno-kompulzivnog poremećaja).“
„Imao sam u glavi spisak stvari koje sam morao da uradim da bih se osećao prijatno i znao da mogu ispravno da radim svoj posao, što mislim da zapravo nije bila istina“, podelio je Parsons.
Propustio mnogo toga
Kao rezultat toga, propustio je „gomilu životnih trenutaka“.
Kada ga je Din pitao da li postoji način da mladi glumac „izbalansira stvari“, Parsons je odgovorio: „Iskreno, ne znam.“
„Isto tako, ne mogu da se vratim unazad. Ne bih bio ovde gde sam sada da nisam imao taj period života, a ta donekle samomučiteljska priroda bila je deo toga“, rekao je.
Drugačiji odnos
Iako prepoznatljivost po toj ulozi „neće nestati“, on sada „menja svoj odnos prema njoj“.
„To evoluira i postaje sve bolje vremenom. Ono što osećam je bolje, ono što osećam je zdravije. Gledajući unazad, to nije nešto za šta mislim da bi verovatno bilo ko, a ja svakako nisam bio spreman“, podelio je Parsons.
Pogled na slavu
Napomenuo je da je za njega slava bila „veoma čudna psihološka stvar“.
„Ovo nije žalba. Ovo sam samo ja koji imam dovoljno milosti prema sebi da to priznam i sagledam čisto, ili onoliko jasno koliko mogu“, rekao je.
„Čudan je osećaj znati da ljudi znaju ko ste kada uđete u prostoriju, a vi ih ne poznajete“, dodao je.
Povrh toga, istakao je da je još čudnije pomisliti da ga većina ljudi poznaje samo kao lika kojeg više ne igra, i to „već sedam godina“.
Parsons je igrao Šeldona u seriji ,,Štreberi" od 2007. do 2019. godine, osvojivši Zlatni globus i više Emi nagrada. Sada igra ulogu Rouzine majke na Brodveju u mjuziklu ,,Titanique", prenosi People.
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