Da li postoji išta napornije od odlučivanja šta jesti za večeru svake radne večeri? Verovatno ne. Taj zadatak može biti frustrirajući i stresan, posebno nakon dugog dana. Ovo važi čak i ako uživate u kuvanju kao ja, s obzirom na mentalnu i fizičku energiju koja odlazi na pripremu obroka od nule.
Na sreću, postoji mnogo trikova za pripremu obroka koji večere radnim danima čine manje stresnim, poput pripreme obroka u jednom plehu. Real Simple, međutim, predlaže strategiju poznatu kao „skuvaj jednom, jedi tri puta“. Izuzetno je korisna za pripremu obroka, a da pritom ne upadnete u monotoniju.
Nastavite sa čitanjem da biste saznali više o ovom pristupu, kao i o mojim omiljenim savetima i trikovima.
Metoda „Skuvaj jednom, jedi tri puta“
Kao što sam naziv sugeriše, ova strategija podrazumeva kuvanje glavnog dela obroka i njegovo korišćenje u tri različite večere tokom nedelje. Obično se radi o izvoru proteina, čija priprema uglavnom traje najduže. Ovaj pristup će vam pomoći da uštedite vreme na kuvanju i čišćenju, pošto je veći deo vaših budućih obroka već završen. Može vam čak uštedeti i novac, pod uslovom da imate pravi pristup.
Na primer, recimo da jedne večeri ispečete pileća prsa na roštilju. Nakon toga, možete ih iskoristiti za tri različita obroka, kao što su takosi, pasta i sendviči sa pilećom salatom. Priprema svakog obroka zahtevaće minimalno ili nikakvo dodatno kuvanje, jer je glavni deo vašeg jela već spreman.
Zamislite ovu strategiju kao vrstu masovnog kuvanja, što se donekle razlikuje od korišćenja ostataka hrane. U ovom scenariju, masovno kuvanje znači pripremu velike količine jednog sastojka koji će se koristiti u budućim obrocima. Nasuprot tome, čuvanje ostataka podrazumeva dodatne porcije već završenog jela. Obe metode eliminišu nagađanje oko večere, ali strategija „skuvaj jednom, jedi tri puta“ pruža više mogućnosti za eksperimentisanje.
Najbolji deo? Ova metoda odlično funkcioniše i sa žitaricama, još jednom „bazom“ obroka. Na primer, možete skuvati tri porcije pirinča, a zatim svaku porciju iskoristiti za činije sa žitaricama, prženi pirinač i obilan obrok sa zamrznutim ćuftama.
Najbolji obroci za ovu strategiju
Iako ovaj pristup pruža više raznovrsnosti, on zahteva i više kreativnosti i planiranja u poređenju sa jednostavnim jedenjem ostataka hrane. Ali kada jednom usavršite nekoliko lakih, proverenih recepata koji odgovaraju vašem ukusu, njihovo uvrštavanje u vašu rutinu biće mačji kašalj.
Nakon što ste unapred skuvali veću količinu nekog sastojka, razmislite o tome da ga iskoristite u nekom od ovih jela:
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Činije sa žitaricama
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Salate
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Sendviči ili tortilje
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Takosi
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Burita
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Supe i čorbe
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Jela sa testeninom ili pirinčem
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Prženi pirinač
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Obrok salate sa testeninom
Saveti i trikovi
Evo kako da maksimalno iskoristite ovu metodu:
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Kupujte proteine na akciji. Proteini su često najskuplji deo obroka. I dok se uvek isplati planirati spisak za kupovinu na osnovu popusta, to je još korisnije kada pripremate veću količinu proteina unapred.
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Koristite zamrzivač. Ako imate višak porcija sirovih ili skuvanih proteina, čuvajte ih u zamrzivaču. Ovo može potpuno promeniti pravila igre za sledeću pripremu obroka. Ne zaboravite da možete zamrznuti i žitarice!
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Napravite zalihe dugotrajnih žitarica. Bez obzira na to da li kuvate veću količinu žitarica unapred ili vam je potrebno nešto da uparite sa već pripremljenim proteinima, dugotrajne žitarice su obavezne. Neki od mojih favorita su suvi beli ili integralni pirinač, kinoa, testenina i kuskus.
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Uvek imajte pri ruci zamrznuto povrće. Zamrznuto povrće poput graška, šargarepe, brokolija i kukuruza može lako da upotpuni obrok. Pored toga, odlično se slaže sa mnogim izvorima proteina i zahteva minimalno kuvanje.
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Označite datum i skuvane sastojke. Postoji razlog zašto priprema jednog sastojka najbolje funkcioniše za (otprilike) tri večere. Skuvani ostaci hrane — bilo da je reč o mesu, povrću ili žitaricama — bezbedni su u frižideru tri do četiri dana. Prema stručnjacima iz USDA (Ministarstvo poljoprivrede SAD), nakon ovog perioda preporučuje se da ih bacite.
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