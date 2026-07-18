Tokom toplih letnjih dana limun može biti prirodna pomoć u borbi protiv neprijatnih mirisa tela, jer doprinosi smanjenju razmnožavanja bakterija na koži.

Visoke temperature često dovode do pojačanog znojenja, što može biti praćeno neprijatnim mirisom. Iako su dezodoransi najčešće sredstvo za rešavanje ovog problema, postoje i prirodne alternative koje mogu pomoći u njegovom ublažavanju, među kojima se izdvaja limun.

Limun deluje zahvaljujući limunskoj kiselini koju sadrži. Sam znoj nema neprijatan miris, već ga stvaraju bakterije koje se razmnožavaju na površini kože. Limunov sok može da utiče na pH vrednost kože i stvori manje pogodno okruženje za razvoj bakterija koje su odgovorne za neugodne mirise.

Na ovaj način limun može pomoći u smanjenju neprijatnih mirisa, umesto da ih samo prikriva.

Osim toga, mnogi korisnici navode da nakon njegove primene osećaju dužu svežinu, dok se smatra da njegovo blago adstringentno dejstvo može privremeno doprineti sužavanju pora.

Kako se koristi?

Pre upotrebe limuna potrebno je da koža bude čista i potpuno suva.

Nakon tuširanja, limun treba preseći, a njegovim svežim presekom nežno preći preko područja pazuha. Sok se može ostaviti da deluje nekoliko minuta, nakon čega se koža ispira hladnom vodom.

Stručnjaci preporučuju da se limun ne koristi neposredno nakon brijanja, niti na oštećenoj ili nadraženoj koži, jer njegova kiselost može izazvati peckanje i dodatnu iritaciju. Takođe, nakon nanošenja limuna savetuje se izbegavanje direktnog izlaganja suncu, pošto može povećati osetljivost kože na UV zračenje.

Iako ovaj prirodni pristup može biti koristan nekim osobama, ne treba ga posmatrati kao potpunu zamenu za antiperspirante ili medicinske tretmane kod ljudi koji imaju izraženo pojačano znojenje.

Video: