Najslađa paprika ne prepoznaje se po boji ili veličini, već po broju izbočina na njenom dnu. Kada okrenete plod i pogledate donju stranu, obratite pažnju na broj kvržica. Paprike koje imaju četiri ili pet izbočina često su slađe i punijeg ukusa. Prema rečima Roberta Šulera iz kompanije Melissa’s Produce, paprike sa četiri ili više režnjeva obično imaju bogatiji i slađi ukus.

Zašto broj režnjeva može da utiče na ukus paprike

Iako ovaj trik deluje jednostavno, iza njega postoji određena logika. Veći broj režnjeva na dnu ploda povezuje se sa boljim oprašivanjem cveta. Kada je oprašivanje uspešnije, paprika može da razvije mesnatiji i slađi plod, koji često sadrži i više semenki.

Paprike koje nastaju iz slabije oprašenih cvetova uglavnom imaju dve ili tri izbočine i najčešće blaži ukus. Zato pri sledećoj kupovini ne treba birati papriku samo prema veličini, već obratiti pažnju i na njen oblik.

Zabluda o muškim i ženskim paprikama

Često se može čuti tvrdnja da broj izbočina pokazuje pol paprike i da su paprike sa četiri režnja takozvane ženske, odnosno slađe. Međutim, ta tvrdnja nije tačna. Sam plod paprike nema pol, pa podela na muške i ženske paprike nema naučno utemeljenje.

Biljka paprika zaista ima cvetove koji mogu imati različite uloge, ali plod koji jedemo ne pripada nijednoj od tih kategorija. Cvetovi koji se bolje oprašuju mogu dovesti do razvoja ploda sa više režnjeva, a upravo takve paprike često imaju slađi i bogatiji ukus.

Da li ovaj trik za izbor paprike uvek funkcioniše

Ne u svim situacijama. Ovo pravilo odnosi se samo na sirove paprike. Kada se paprika skuva, ispeče ili pripremi u nekom jelu, razlike u ukusu postaju mnogo manje primetne, jer toplota utiče na slatkoću i aromu ploda. Zbog toga brojanje izbočina ima smisla uglavnom kada papriku jedete svežu.

Ipak, ni stručnjaci nisu potpuno saglasni sa ovom teorijom. Na ukus i slatkoću paprike utiču brojni faktori, poput sorte, uslova uzgoja i stepena zrelosti ploda, a ne samo način na koji je cvet oprašen.

Kako izabrati papriku za salatu, a kako za kuvanje

Ako kupujete papriku za salatu ili jelo u kojem će se jesti sirova, obratite pažnju na njen donji deo i birajte plodove sa četiri ili pet režnjeva. Boja takođe može biti dobar pokazatelj ukusa. Crvene paprike su uglavnom najslađe, narandžaste imaju umerenu slatkoću, dok su žute blažeg i neutralnijeg ukusa.

Kada birate papriku za punjenje, dinstanje ili pečenje, broj izbočina nije toliko važan. Mnogo je bitnije da plod bude čvrst, bez mekanih delova, fleka i oštećenja. Tokom termičke obrade ukus se svakako menja, pa je najvažnije izabrati zdrav i svež plod.

Ako želite da proverite ovaj trik, sledeći put uzmite dve sirove paprike, jednu sa tri i drugu sa pet izbočina, i probajte ih. Moguće je da ćete razliku u ukusu primetiti i bez ikakvih merenja.

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