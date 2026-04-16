Bićete iznenađeni, kao i Slavica, koliko je kombinacija limuna i lovora savršena. Posebno ako ste u potrazi za prirodnim i efikasnim načinima za čišćenje i osvežavanje kuće.

Snažan aromatičan miris lovora upija neprijatne mirise, ima antibakterijska svojstva, sadrži prirodne sastojke koji odbijaju insekte. Limunska kiselina, pak, ima osvežavajući efekat na vazduh u prostoriji.

Kako da napravite prirodni osveživač vazduha? Zabodite 2-3 lovorova lista u polovinu limuna. Ova jednostavna kombinacija osvežava vazduh u prostoriji, tera moljce i komarce.

Listovi lovora sadrže prirodne sastojke koji deluju kao efikasni repelenti za insekte. Stavite limun s lovorovim lišćem u različite prostorije u domu, kao što su spavaća, dnevna soba ili u ormar.

