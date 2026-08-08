Smesa za uštipke može delovati savršeno dok odmara, ali se pravo iznenađenje vidi tek tokom prženja. Umesto mekanih i vazdušastih zalogaja, ponekad nastanu tvrdi i masni komadi testa. Rešenje nije u složenom receptu, već u jednostavnom dodatku koji mnoge domaćice već koriste.

Dovoljna je samo jedna kašika kisele mineralne vode.

Kisela voda je sastojak koji pravi razliku u pripremi uštipaka. Mehurići iz vode pomažu da testo bude lakše i prozračnije, pa se tokom prženja lepše podiže i dobija šupljikavu unutrašnjost koja uštipke čini posebno ukusnim.

Na 500 grama brašna dovoljna je jedna supena kašika kisele vode. Važno je ne dodavati veću količinu, jer višak tečnosti može promeniti teksturu testa.

Neke domaćice u smesu dodaju i malo rakije. Tokom prženja ona brzo ispari i može doprineti tome da uštipci upiju manje ulja, ali za njihovu mekoću i vazdušnost najveću ulogu ipak ima kisela voda.

Zašto uštipci brzo postanu tvrdi?

Jedan od najčešćih razloga jeste prevelika količina brašna. Kada testo napravimo previše čvrstim, uštipci mogu izgledati lepo dok su još vreli, ali se ubrzo nakon hlađenja stvrdnu i izgube svoju mekoću.

Smesa za uštipke treba da bude mekana i blago lepljiva. Ako se testo lepi za ruke, nije potrebno odmah dodavati još brašna. Umesto toga, ruke možete premazati sa malo ulja i lakše oblikovati testo.

Ne obrađujte testo nakon što naraste

Kada testo udvostruči zapreminu, važno je da ga ne mesite ponovo dugo. Na taj način izbacujete vazduh koji je zaslužan za meke, rahle i vazdušaste uštipke.

Najbolje je vaditi testo kašikom i odmah ga spuštati u dobro zagrejano ulje.

Kada je smesa za uštipke spremna, dolazi najvažniji deo pripreme

Čak i savršeno pripremljena smesa neće dati dobre rezultate ako ulje nije dovoljno zagrejano. Provera je jednostavna: ubacite mali komadić testa u ulje i ako odmah počne da se podiže uz pojavu sitnih mehurića, temperatura je odgovarajuća.

U nedovoljno zagrejanom ulju uštipci upijaju previše masnoće i postaju teški. Zato ih treba pržiti u dovoljnoj količini ulja i ne stavljati previše komada odjednom, jer se tada temperatura brzo smanjuje.

Greška nakon prženja može pokvariti hrskavost

Mnogi vruće uštipke odmah pokriju krpom kako bi ostali topli, ali para koja se zadržava može omekšati njihovu koricu.

Bolje je ostaviti ih kratko na papirnom ubrusu ili rešetki, a zatim ih poslužiti.

Za mekane i vazdušaste uštipke nisu potrebni složeni trikovi. Najvažnije je da testo ostane dovoljno mekano, da ulje bude pravilno zagrejano i da se doda onaj mali sastojak koji pravi veliku razliku.