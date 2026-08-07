Sa 25 godina vreme deluje kao pun novčanik iz kog bez razmišljanja trošimo, uvereni da ćemo uvek imati dovoljno. Tek kasnije mnogi shvate da se u starosti najviše kaju zbog stvari koje su stalno odlagali, a ne zbog pokušaja koji nisu uspeli.

Dok jurimo kroz obaveze i čekamo neki mirniji period života, često ne primećujemo male trenutke koji zapravo čine život vrednim. Tek s godinama postajemo svesni koliko su obični dani bili dragoceni.

Vreme koje smo stalno odlagali za najbliže

Telefon zazvoni u 18 časova, večera čeka, a odgovor je uvek isti: samo da završim još ovo. Posao i svakodnevne obaveze lako potisnu subotnju kafu sa roditeljima ili kratak razgovor sa prijateljem.

U tom trenutku izgleda kao nevažna odgoda. Međutim, posle mnogo godina upravo ti propušteni trenuci mogu najviše da bole.

Rečenica ima vremena sutra deluje bezazleno sve dok ne shvatimo da postoje trenuci koji se više nikada ne mogu vratiti.

Porodica se vremenom menja, prijatelji odlaze svojim putevima, a glasovi dragih ljudi ponekad ostanu samo u našim sećanjima. Najvrednije uspomene najčešće nisu vezane za velike događaje, već za male trenutke poput mirisa nedeljnog ručka, iskrenog smeha ili stare šolje koja je godinama stajala na stolu.

Život koji živimo prema tuđim pravilima često ostavlja najdublji trag

Mnogi tek s godinama shvate da su neke važne odluke donosili zbog očekivanja drugih ljudi, a ne zato što su zaista pratili svoje želje.

Strah od osude često nas sprečava da uradimo ono što volimo, dok poređenje sa drugima stvara osećaj da stalno zaostajemo.

Možda ste nekada odustali od putovanja, izabrali nešto što se drugima činilo prikladnijim ili prećutali neku svoju ideju samo zato što ste se plašili tuđih reakcija. Tuđe mišljenje traje kratko, ali propuštene prilike ponekad ostaju sa nama godinama.

Najveći problem nije u jednom pogrešnom izboru. Pravi gubitak nastaje kada dozvolimo da tuđa pravila oblikuju naš život toliko da više ne prepoznajemo sopstvene želje.

Čekanje na pravi trenutak često znači čekanje koje nikada ne prestane

Životni planovi se često pune rečenicama poput kada bude više novca, kada bude manje obaveza ili jednog dana. Putovanja ostaju samo sačuvane slike u telefonu, važni razgovori se odlažu za bolji trenutak, a neke želje polako nestaju u tišini.

Život ne počinje onda kada se sve okolnosti savršeno poklope, jer taj trenutak često nikada ne dođe. Nekada je dovoljan mali korak danas umesto velikog plana koji stalno ostavljamo za neodređenu budućnost.

Mnogi se u starosti ne kaju zato što nisu sve uradili savršeno, već zato što nisu dovoljno cenili trenutke koje su već imali.

Pošaljite poruku osobi koju volite, pozovite nekoga ko vam nedostaje ili uradite ono što već dugo odlažete. Najlepše stvari često počinju jednostavnom odlukom: krenuti danas.

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