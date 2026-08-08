Rezervni ključ može biti spas ako ste se ikada izašli iz kuće bez ključa, ili ako čuvari kućnih ljubimaca ili komšija od poverenja moraju da uđu u nju. Ipak, svi smo se zapitali da li je ta velika saksija ispred ulaza — sa vašim rezervnim ključem sakrivenim ispod nje — zapravo samo poziv strancima da uđu u naš dom. Na kraju krajeva, provalnici su postali mnogo snalažljiviji od vremena kada je, čini se, svako ostavljao svoj rezervni ključ ispod otirača.

Stručnjaci za bezbednost doma su otkrili gde je najbolje sakriti rezervni ključ i koje česte greške treba izbegavati.

Gde nikada ne treba kriti rezervni ključ

Iako ova uobičajena mesta za skrivanje mogu delovati bezbedno, možda bi trebalo ponovo da razmislite.

„Mnogi ljudi padaju u zamku skrivanja rezervnih ključeva na mestima koja deluju sigurno, ali su zapravo dobro poznata potencijalnim provalnicima,” kaže stručnjak za bezbednost doma, Humen Šahidi za sajt Martha Stewart. Izbegavajte ove greške kako radi sopstvene bezbednosti, tako i radi mira u duši.

Ispod otirača

Verovatno smo svi u nekom trenutku napravili ovu grešku u bezbednosti doma. Ali prema Šahidiju, otirač je „verovatno najčešće korišćeno i odmah očigledno mesto.” Iskusni provalnici će tu instinktivno prvo proveriti, što ovo čini jednom od najmanje bezbednih opcija za skrivanje rezervnog ključa. „To je u suštini otvoren poziv svakome ko pokuša da dobije neovlašćeni pristup,” upozorava on.

U poštanskom sandučetu

Iako je svakako praktično, ostavljanje rezervnog ključa u poštanskom sandučetu ostavlja vaš dom ranjivim na provalnike.

„Poštanska sandučića su dostupna svakome ko prolazi i često su jedno od prvih mesta koje će provalnik proveriti kada izviđa potencijalne ulazne tačke,” upozorava Šahidi. Niti su privatna, niti bezbedna — poštanska sandučića nisu mesto za čuvanje bilo čega osetljivog.

Unutar lažnog kamena

Kada je u pitanju skrivanje ključeva na vašem imanju, preskočite lažno kamenje. Pošto su sada široko dostupni za kupovinu, postali su predvidljiv izbor i više ne mogu da prevare odlučnog provalnika.

„Većina se ne uklapa neprimetno u prirodni pejzaž,” primećuje Šahidi, „što ih čini lakim za prepoznavanje svakome ko ima čak i skromno iskustvo u traženju rezervnih ključeva.”

Ispod saksije za cveće ili spoljne dekoracije

Uprkos tome koliko je primamljivo staviti rezervni ključ od kuće ispod saksije, baštenskog patuljka ili fontane u dvorištu, nemojte to raditi.

„Ovo su klasična mesta za skrivanje zbog njihove blizine ulazu, ali to je upravo problem,” objašnjava Šahidi. „Svako ko je upoznat sa uobičajenim navikama vlasnika kuća zna da podigne saksije sa cvećem, baštenske statue ili rasvetna tela u blizini ulaznih vrata kako bi proverio ima li sakrivenih ključeva.”

Na vrh okvira vrata

Izbegavajte stavljanje rezervnog ključa na vrh okvira vrata, jer to nije toliko neupadljivo kao što mislite. U stvari, prema Šahidiju, „to je opštepoznata taktika koja ne pruža nikakva stvarna odvraćanja. Takođe je lako dostupna, posebno na ulazima u prizemlju.” Slično tome, rezervni ključevi zalepljeni lepljivom trakom ispod prozorske daske ili ispod baštenskog nameštaja takođe nisu bezbedni.

„Traka se troši, a ova mesta je daleko suviše lako uočiti,” ističe Denida Grou, specijalista za bezbednost i zaštitne obaveštajne poslove.

Bezbednije alternative za skrivanje rezervnog ključa

Iako stručnjaci za bezbednost doma sve više preporučuju zamenu fizičkih ključeva pametnim bravama, činjenica je da većina nas i dalje koristi dobro provereni sistem ključa i brave. A kada je u pitanju vaš rezervni ključ, diskrecija je od presudnog značaja.

Želećete da pronađete neupadljivo, nepredvidivo mesto koje čak ni najiskusnijim provalnicima ne bi palo na pamet da provere, objašnjava Šahidi. On preporučuje da izaberete „diskretnu, nekonvencionalnu lokaciju oko svog doma — idealno onu za koju znaju samo članovi vašeg domaćinstva.”

Evo nekoliko pametnih i sigurnijih ideja:

Kod komšije, prijatelja ili člana porodice od poverenja

Prema rečima Grou, ostavljanje ključa od kuće kod komšije, prijatelja ili člana porodice od poverenja jeste najbezbednije i najpraktičnije rešenje. Dogovorite vreme susreta sa osobom kojoj ste poverili svoje ljubimce ili biljke, kako biste prošli kroz sva uputstva i uručili joj fizički ključ. U slučaju vanredne situacije u kući, ovu osobu bi bilo lako kontaktirati za hitnu pomoć, a vi možete mirno da putujete znajući da vaš ključ nije na mestu gde bi bilo ko mogao da mu pristupi.

Unutar sefa ili kutije za ključeve sa šifrom

Kutije za ključeve su bezbedne, otporne na vremenske uslove i teško ih je obiti, navodi Grou. Mogu se pričvrstiti za fiksne strukture poput ograda ili stubova, a pristupa im se pomoću PIN broja ili šifre. Stručnjak za bezbednost doma Rob Gabrijeli savetuje da izbegavate sefove za ključeve sa trocifrenom kombinacijom, jer ih je suviše lako provaliti.

„Najbolji sefovi za ključeve su oni sa tastaturom,” objašnjava on. „Pored samog provaljivanja šifre, svako ko pokuša da obije sef moraće prvo da pogodi i koliko cifara uopšte ima ta šifra.” Nikada nemojte montirati kutiju za ključeve u blizini ulaznih vrata, jer to olakšava njeno uočavanje i može privući provalnike. Prema Gabrijeliju, ove kutije uvek treba čvrsto montirati na nekom neupadljivom mestu.

Ispod pokretnog (ali teškog) baštenskog nameštaja

Ako baš morate da sakrijete rezervni ključ, Gabrijeli preporučuje da ga stavite ispod teškog baštenskog nameštaja, kao što su klupe i stolice za dvorište. Sama težina nameštaja odvratiće kradljivce i provalnike, jer bi pretraživanje ispod tako teških predmeta bilo bučno, teško i nepraktično.

U lažnoj električnoj utičnici

Da, i to postoji — i može biti odlična opcija za čuvanje rezervnog ključa kada ste van grada. Lažne električne utičnice služe za skladištenje malih predmeta i „daleko su diskretnije od lažnog kamenja ili otirača,” prema rečima Grou. Uz to, znatno je manje verovatno da će kradljivci tražiti rezervni ključ unutar utičnice.

U oluku, odvodnoj cevi ili na poklopcu ventilacije sušilice

Prema Gabrijeliju, oluk, odvodna cev ili poklopci ventilacije sušilice za veš su adekvatna mesta za skrivanje rezervnog ključa. Međutim, ako izaberete neku od ovih diskretnih lokacija, obavezno zalepite ključ lepljivom trakom kako biste ga fiksirali. Ova mesta mogu biti izložena pomicanju i sigurno ne biste želeli da se vaš ključ zagubi u slučaju jake kiše ili strujanja vazduha.

U kućici za psa ili ispod nje

Ako imate psa, skrivanje ključa ispod spoljne kućice za psa može biti izuzetno efikasno sredstvo odvraćanja potencijalnih kradljivaca i neovlašćenih lica. Grou ističe da se ovo mesto za skrivanje „uklapa u prirodno okruženje,” što ga čini manje uočljivim. Osim toga, prisustvo psa će prirodno odvratiti provalnike od ulaska na vaše imanje — psa u njegovoj kućici, kao što svi znamo, ne treba uznemiravati.

Ispod klimave cigle u baštenskom zidu

Iako možda deluje previše romantično da bi bilo praktično, naši stručnjaci preporučuju ovo mesto za skrivanje. Labav kamen ili cigla u zidu može pružiti savršeno mesto za skrivanje rezervnog ključa. Prema rečima Grou, rezervni ključ zaglavljen iza klimave cigle omogućava da bude sakriven na očiglednom mestu, a da je pritom i dalje potreban trud da bi mu se pristupilo.

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