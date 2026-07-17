Kada temperature pređu 35 stepeni, iskreno, poslednje što mi se radi jeste da razmišljam šta ću obući. Sve što želim je da mi bude prijatno, da se ne kuvam na suncu i da ipak izgledam sređeno kada izađem iz kuće.

Ako ste poput mene i haljine jednostavno nisu vaš prvi izbor, postoji komad koji me spasava svakog leta, kratki kombinezon.

Obučem jedan komad, dodam sandale ili bele patike, malu torbu i gotova sam za pet minuta. Nema razmišljanja da li se majica slaže sa šortsem ili da li će se nešto izgužvati čim sednem u auto.

Još jedna stvar zbog koje ih volim jeste što su podjednako praktični koliko i lepi. U njima bez problema mogu da odem na kafu sa prijateljicama, završim obaveze po gradu, pa čak i na posao ako je model malo elegantniji.

Meni su najbolji oni od lana i pamuka. Ko je makar jednom nosio sintetiku usred jula, zna koliko to može da bude neprijatno. Prirodni materijali dišu, ne lepe se za telo i mnogo lakše podnose letnje vrućine.

Ono što mi se posebno dopada jeste što danas može da se pronađe model za svačiji ukus. Ako volite romantiku, tu su kombinezoni sa čipkom i nežnim detaljima. Ako ste ljubitelj jednostavnog stila, minimalistički krojevi su pun pogodak. A ako više volite ležeran izgled, safari modeli su ove sezone ponovo u modi.

Baš zato mislim da je kratki kombinezon jedan od onih komada koji vredi imati u ormaru. Kada nemam inspiraciju šta da obučem, uvek prvo posegnem za njim. Praktičan je, udoban i izgleda kao da sam se mnogo više potrudila nego što zapravo jesam.