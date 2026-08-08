Ako tražite poslasticu za odrasle koja ima ukus leta, vreme je da isprobate ove kriške lubenice natopljene tekilom. Prelivene mešavinom šećera, tekile, likera od pomorandže i soka od limete, imaju sav osvežavajući, alkoholni ukus margarite sa lubenicom.

Završni posip ljuskaste morske soli prenosi slani kontrast slanog ruba čaše i pomaže u ravnoteži slatkoće sirupa i voća. Savršene su za roštilj, zabavu pored bazena i lako se pripremaju. Najbolji deo?

Što se lubenica duže natapa, to postaje ukusnija — još jedan razlog da sačuvate sve preostale kriške.

Izbor tekile

Za dobro izbalansirane kriške, izaberite kvalitetnu ,,blanco", tj. neodležalu tekilu za sirup u ovom receptu. Odležale tekile kao što su ,,reposado" i ,,añejo" imaju dublje, toplije note koje se neće tako dobro slagati sa svetlim, sočnim voćem.

Takođe je važno potražiti flašu sa oznakom 100 posto agava, što znači da je napravljena isključivo od šećera agave. Druge tekile, kategorisane kao ,,mixtos", moraju sadržati samo 51 posto agave, dok preostalih 49 posto čine drugi zaslađivači poput šećerne trske ili visokofruktoznog kukuruznog sirupa. ,,Mixto" tekile često imaju dodate i druge arome i boje — što nije nešto što želite za ovaj recept.

Kako izabrati zrelu lubenicu

Podignite je: Zrela lubenica treba da bude čvrsta i teška za svoju veličinu. Nemojte se ustručavati da podignete nekoliko komada i uporedite ih, pa odložite na stranu sve koje deluju neobično lagano.

Proverite žutu mrlju: Okrećite lubenicu dok ne uočite žutu mrlju na mestu gde je ležala na zemlji. Jarka ili kremasto žuta boja, a ne bela ili bleda, ukazuje na to da je lubenica ubrana što je moguće bliže svojoj punoj zrelosti. Svetlosmeđe linije u vidu mreže, posebno na toj mrlji, takođe su pouzdan znak slatkoće.

Pregledajte koru: Izaberite lubenicu sa mat ili tamnom — ne sjajnom — korom i dubokom, tamnom nijansom.

Sastojci:

1 mala lubenica bez semenki, crvena ili žuta, podeljena na četvrtine i isečena na kriške debljine oko 2,5 cm

1 šolja šećera

¾ šolje vode

½ šolje ,,blanco" tekile

¼ šolje likera od pomorandže

2 limete, prepolovljene ili isečene na kriške

Ljuskasta morska so ili krupna so

Priprema:

Napravite sirup, pa dodajte tekilu i liker: U maloj šerpi dovedite šećer i vodu do ključanja. Kuvajte uz mešanje dok se šećer ne rastvori, oko 1 minut; sklonite sa vatre i dodajte tekilu i liker od pomorandže. Ostavite da se malo ohladi. Poređajte lubenicu u posudu: Poređajte kriške lubenice u jednom sloju u dve posude za pečenje dimenzija 23x33 cm.



Prelijte sirup preko lubenice i ohladite: Prelijte sirup preko kriški lubenice i ostavite u frižideru najmanje 45 minuta. Izvadite iz sirupa na oval i iscedite limetu: Izvadite lubenicu iz sirupa i poslažite je na oval za serviranje. Iscedite limetu preko lubenice i začinite solju.

Kako čuvati kriške lubenice sa tekilom

Preostale kriške lubenice čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi. Trajaće dva do tri dana. Takođe možete odseći koru i izblendirati ili ispasirati natopljenu lubenicu u alkoholni pire. Poslužite dobro ohlađeno sa malo kisele vode za savršen letnji koktel, savetuje se na sajtu Martha Stewart.

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