Mnogi baštovani se tokom uzgoja paradajza suoče sa problemom tamnih, udubljenih mrlja koje se pojavljuju na donjem delu ploda.

Ova pojava poznata je kao trulež dna ploda i najčešće je posledica nedostatka kalcijuma u zemljištu, koji je neophodan za pravilan razvoj biljke.

Visoke temperature i sušni periodi dodatno mogu doprineti njenom nastanku. Tokom vrelih letnjih dana biljka gubi veću količinu vode, što otežava pravilno usvajanje i raspoređivanje minerala, pa se na plodovima mogu pojaviti tamne fleke.

Zašto su ljuske od jaja odličan izbor

Na društvenim mrežama sve više se deli jednostavan i koristan trik koji može pomoći u borbi protiv truleži i propadanja paradajza, a reč je o korišćenju običnih ljuski od jaja.

Zahvaljujući visokom sadržaju kalcijuma, ljuske od jaja predstavljaju prirodnu prihranu za biljke. Iskusni baštovani ih često koriste kao pomoć u sprečavanju pojave truleži na plodovima paradajza.

Osim što zemljištu obezbeđuju dodatne minerale, ljuske od jaja mogu poboljšati njegovu strukturu, pomoći u odvraćanju puževa i blago uticati na pH vrednost tla.

Kako pravilno koristiti ljuske od jaja za paradajz:

Operite ljuske i ostavite ih da se potpuno osuše.

Usitnite ih, a najbolje je da ih sameljete u blenderu dok ne dobijete sitan prah.

Rasporedite prah od ljuski oko stabljike biljke.

Lagano umešajte ljuske u zemlju pomoću ruku ili male baštenske lopatice.

Dobro zalijte biljku kako bi se kalcijum iz ljuski postepeno oslobodio i dospeo u zemljište.

Važno je imati na umu da, iako ljuske od jaja mogu biti korisna prihrana, nepravilan režim zalivanja najčešći je razlog pojave truleži na dnu ploda paradajza.

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