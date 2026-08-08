Svako ponekad ima loš dan, ali neki ljudi burno reaguju i na najmanje frustracije. Prema astrološkim tumačenjima, Ovan je znak koji najteže sakriva ljutnju i najbrže plane.

Ovnovi vole da se stvari odvijaju brzo i učinkovito. Kašnjenja, sporost ili neodlučnost drugih ljudi lako ih izbace iz takta.

Ako neko ne ispuni dogovor ili ih nepotrebno usporava, vrlo će verovatno odmah reći šta misle. Dobra vest je da ih ljutnja obično kratko drži. Nakon burne reakcije često nastave dalje kao da se ništa nije dogodilo. Njihova iskrenost ponekad može zvučati grubo, ali retko dugo zameraju.