Holivudska glumica Mini Drajver (56) objavila je video na svom Instagram profilu u kojem je ispričala kako je imala tešku saobraćajnu nesreću na seoskom putu blizu Pariza.

U autu je bila s kolegom glumcem Benom Houmvudom kada je drugi automobil pri velikoj brzini uleteo u raskrsnicu i udario u njihovo vozilo. Oboje su prevezeni u bolnicu, a Mini je zadobila istegnuće vrata. Nakon povratka u Veliku Britaniju na društvenim mrežama je objavila video u kojem nosi kragnu.

- Razlog što nisam mrtva je automobil u kojem smo se vozili. Bili smo u malenom modelu Kia EV2. Nikada pre nisam doživela saobraćajnu nesreću, ali vazdušni jastuci koji štite iz svih smerova spasili su nam živote. To što se celi automobil nije zgužvao i smrskao nas je zasluga njegovog dizajna, što je iskreno neverovatno - rekla je glumica.

- Izvinjavam se zbog filtera na videu, ali bez njega izgledam grozno. Čak me ni pas nije hteo pogledati - našalila se Mini i ispričala šta se dogodilo, naglasivši da nisu oni krivi za nesreću.

- Pre nekoliko dana doživela sam jako tešku saobraćajnu nesreću s prijateljem Benom i nekako smo uspeli izvući živu glavu. Zapravo, nismo izašli iz auta, ispuzali smo iz njega, ali preživeli smo. Da bude jasno, nismo mi krivi. Drugi automobil nije stao na raskrsnici i velikom je brzinom udario u naše vozilo. Dobro sam. Imam istegnuće vrata, još sam u šoku i stalno plačem, ali oporaviću se - rekla je glumica i priznala da joj je psihički posebno teško jer iznova proživljava trenutak nesreće.

- Moj mozak stalno ponovo proživljava nesreću, što je jako teško, ali čini se da je to deo procesa suočavanja. I plačem, a to mi zapravo pomaže. Hvala mojim prijateljima, porodici, kolegama s posla, a posebno mom prijatelju Benu i njegovoj porodici. Volim vas - napisala je uz objavu te se zahvalila vozaču koji je stao i pomogao im pre dolaska Hitne pomoći, ali i vozaču koji je samo produžio dalje.

- Valjda je takav svet – u njemu postoje i svetlo i tama - zaključila je glumica.

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