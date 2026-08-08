Gvinet Paltrou je u petak zamenila svoju odeću za plažu opremom za trening. Započinjući vikend sa stilom, Paltrou je zablistala u crnom sportskom grudnjaku sa tračicama i uparenim kapri helankama dok je prikazivala svoju „magičnu” rutinu vežbanja.

Dok je klečala na prostirci za vežbanje u svojoj kućnoj teretani, Paltrou je nosila duboko sečeni crni sportski grudnjak sa dve tanke bretele. Ovaj gornji deo opreme uparila je sa crnim helankama čija se dužina završavala tik ispod kolena.

Paltrou je razbila jednobojni izgled belim patikama i odgovarajućim čarapama. Odmah iznad patika, oskarom nagrađena glumica stavila je par crnih tegova za zglobove kako bi dodala opterećenje dok je završavala vežbe na podu. Izgled je zaokružila vezivanjem plave kose u čvrstu punđu.

„O čemu razmišljam dok vežbam?” zamislila se Paltrou u naraciji za TikTok video. „Razmišljam o tome da ne padnem, koliko sam daleko stigla u svakom od ovih mučnih pokreta, a onda zapravo uopšte ne razmišljam, što i jeste poenta. To je sat vremena tokom kog moj mozak ne mora da organizuje i rešava obaveze. To je jednostavno vreme da budem u svom telu i pustim da njegova magija učini svoje.”

Rutina je bila usmerena na njen trup i trbušne mišiće. Glumica je radila veslanje rukom u raskoračnom stavu, podizanje nogu iz planka za gluteus i bočne trbušnjake. Paltrou je pred kraj videa uzela par lakih tegova i fokusirala se na mišiće nadlaktica podižući ruke iznad glave u širokom sedećem položaju. Što se tiče fitnes rutina poznatih ličnosti, ova koju deli Paltrou deluje prilično solidno.

Nove objave

Ovaj video-snimak treninga predstavlja drugu objavu na TikTok nalogu Gvinet Paltrou, koji je pokrenula samo nedelju dana ranije, u petak, 31. jula.

S obzirom na to da je Paltrou veliki ljubitelj reda i organizacije, nedeljne objave petkom mogle bi biti njen redovni raspored objavljivanja u doglednoj budućnosti, ističe InStyle.

Bonus video: