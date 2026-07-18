Mnogi čuvaju maslinovo ulje na mestu koje im je najlakše dostupno, ne shvatajući da mu upravo tu mogu znatno skratiti trajanje. Izloženost kuhinjskoj toploti, svetlosti i čestim promenama temperature može brzo da utiče na njegov kvalitet, ukus i miris.

Ako flašu držite odmah pored šporeta, moguće je da ulje više nema svoj prvobitni kvalitet.

Toplota je najveći neprijatelj maslinovog ulja. Tokom kuvanja, toplota koja dolazi od ringle i rerne zagreva okolni prostor, ubrzava oksidaciju i menja karakteristike ulja.

Vremenom se gubi njegov svež i blago gorak ukus, dok se mogu pojaviti ustajale arome koje podsećaju na stari orah.

Prema rečima šefa Morgana Luisa iz Nešvila, jedna od najčešćih grešaka u kuhinji jeste tretiranje maslinovog ulja kao namirnice koja može trajati zauvek.

Maslinovo ulje treba posmatrati kao svež sok od pomorandže, a ne kao namirnicu koja može trajati beskonačno. Menadžerka edukacije Liza Polak upravo tim poređenjem objašnjava koliko je važno pravilno čuvanje.

Niko ne bi ostavio sveže ceđen sok na kuhinjskom pultu nekoliko dana i očekivao da će zadržati isti ukus. Slično važi i za maslinovo ulje, jer toplota dodatno ubrzava njegovo propadanje.

Svetlost je još jedan faktor koji može negativno uticati na kvalitet ulja. Držanje prozirne flaše na prozoru ili mestu izloženom direktnom suncu ubrzava oksidaciju, proces koji dovodi do užeglosti i gubitka svežine.

Upravo zbog toga kvalitetni proizvođači često koriste tamne staklene boce ili metalnu ambalažu kako bi zaštitili ulje od svetlosti.

Ako flaša stoji na osunčanom mestu, ulje može izgubiti prijatan miris, karakterističan ukus i deo svojih prirodnih svojstava mnogo brže nego što se očekuje.

Najbolje mesto za čuvanje maslinovog ulja je hladan i taman ormarić, dovoljno blizu da bude lako dostupan tokom kuvanja, ali dovoljno udaljen od toplote rerne i šporeta.

U manjim kuhinjama, kakve su česte u Srbiji, dobro rešenje može biti ormarić iznad radne površine koji nije direktno izložen izvorima toplote.

Mala promena mesta čuvanja može značajno produžiti svežinu ulja.

Važno je i da flašu nakon svake upotrebe pažljivo zatvorite. Kontakt sa vazduhom jedan je od glavnih uzroka gubitka kvaliteta.

Kulinarski stručnjak Pol Bartolota naglašava da nedovoljno zatvorena boca omogućava ulazak kiseonika, koji vremenom može promeniti ukus i aromu ulja. Nekoliko sekundi više prilikom zatvaranja može pomoći da se sačuva njegova svežina.

Video: