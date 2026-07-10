Ne morate biti ljubitelj tenisa da biste znali da je Vimbldon jedan od najprestižnijih i najposećenijih turnira na svetu.

Pored tenisa poznat je po članovima kraljevske porodice koji se nađu među publikom, jagodama i, možda najviše od svega, po besprekornom stilu. Iako i sami teniseri privlače pažnju svojim elegantnim kombinacijama (setite se Koko Gof u ,,Miu Miu" ili Naomi Osake u ,,Hana Yagi"), moda na tribinama je ono što svake godine posebno oduševljava.