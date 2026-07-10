Ne morate biti ljubitelj tenisa da biste znali da je Vimbldon jedan od najprestižnijih i najposećenijih turnira na svetu.
Pored tenisa poznat je po članovima kraljevske porodice koji se nađu među publikom, jagodama i, možda najviše od svega, po besprekornom stilu. Iako i sami teniseri privlače pažnju svojim elegantnim kombinacijama (setite se Koko Gof u ,,Miu Miu" ili Naomi Osake u ,,Hana Yagi"), moda na tribinama je ono što svake godine posebno oduševljava.
Iako ne postoji zvanični kodeks oblačenja za posetioce, nepisano pravilo nalaže da izgled bude uglađen, sofisticiran i elegantan. Dok su patike sasvim uobičajen izbor na ,,US Open"-u, na Vimbldonu se retko viđaju. Umesto njih, ljubitelji mode najčešće biraju cipele sa potpeticom, naročito bele modele sa tankim kaišićima, koji savršeno upotpunjuju neutralne odevne kombinacije. To su ove godine potvrdile i Sijena Miler i Monika Barbaro.
Sofisticiranost
Na utakmici proteklog vikenda obe glumice pojavile su se u sofisticiranim ,,smart-casual" izdanjima. Sijena Miler nosila je komplet u sivim tonovima - sako, prsluk i pantalone iz kolekcije brenda ,,Ralph Lauren", koje je uparila sa belim sandalama sa tankim kaišićima i naočarima sa tankim metalnim okvirom.
S druge strane, Monika Barbaro je odabrala potpuno belu kombinaciju: pantalone visokog struka suženih nogavica, jednostavnu belu majicu bez rukava, bele sandale sa tankim kaišićima i belu torbu.
Upravo ovakve bele sandale sa tankim kaišićima savršen su izbor za Vimbldon. Za razliku od crnih modela, koji mogu delovati teže i formalnije, bele cipele ostavljaju laganiji i svežiji utisak i savršeno se uklapaju u prepoznatljivu elegantnu estetiku ovog turnira.
Naravno, ne morate imati kartu za Vimbldon da biste usvojili ovaj stil. Kombinacija krojenih pantalona i belih sandala sa tankim kaišićima izuzetno je svestrana i podjednako dobro funkcioniše za odlazak u kancelariju, poslovni ručak ili večernji izlazak sa prijateljima. Ako vam se dopada ovaj izgled, sada je pravi trenutak da pronađete savršen par belih sandala i elegantnih pantalona koje ćete nositi tokom cele sezone, prenosi Elle.
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