Svi smo bar jednom proveravali telefon sa knedlom u grlu, pitajući se da li smo poruku poslali pravoj osobi. Nekad je u pitanju bezazleni gif, nekad fotografija, a nekad rečenica zbog koje poželite da nestanete. Upravo o tome povela se rasprava na Redditu, gde su Balkanci otkrili svoje najveće blamove nastale zbog poruka poslatih pogrešnoj osobi.

Neki su priznali da su greške pravili zbog umora ili alkohola, dok su drugi za sve krive telefon koji je, kako kažu, "sam slao poruke iz džepa".

Jedan korisnik ispričao je da je zaspao sa uključenim TikTokom, pa je tokom noći nasumične snimke poslao potpuno nepoznatim ljudima.

"Zaspao sam sa uključenim TikTokom i ujutru shvatio da sam raznim ljudima poslao gomilu nasumičnih klipova. Najgore je što aplikacija ne dozvoljava da ih obrišem kod svih."

Slična situacija dogodila se i devojci koja se probudila i shvatila da je TikTok završio kod bivšeg šefa, ali i u grupi iz srednje škole u kojoj niko nije napisao poruku godinama. Još jedan korisnik opisao je trenutak kada je greškom odgovorio na poziv, misleći da razgovara sa prijateljem.

"Javio sam se i krenuo da pričam kako me opet zvao onaj smarač. Tek posle nekoliko sekundi shvatio sam da pričam upravo sa tim čovekom."

Jedna od najneprijatnijih ispovesti stigla je od korisnika koji je majci umesto devojci poslao poruku u kojoj joj je opisivao šta planira da rade nasamo. "Srećom, mama ne proverava odmah poruke, pa sam uspeo da je obrišem."

Posebno je nasmejala priča muškarca koji je tetki greškom poslao poruku namenjenu devojci. "Umesto devojci, tetki sam napisao da imam eksplozivnu dijareju. Iskreno, možda tu poruku nije trebalo da pošaljem nikome."

Jedna korisnica priznala je da je umesto suprugu koleginici sa posla slučajno prosledila audio-transkript razgovora koji je vodila sa mužem o veoma intimnim zdravstvenim problemima. Na listi blamova našla se i fotografija. Devojka je slučajno slike sa izlaska poslala u grupu fakulteta sa oko 400 članova umesto prijateljima. Pokušala je da ih obriše, ali neke su se ipak poslale.

"Ni danas ne mogu da ih uklonim jer ih više ni ne vidim, a i dalje stoje u grupi."

Jedan zaposleni opisao je kako je sa koleginicom na poslovnom četu počeo da komentariše tim lidera, uveren da razgovaraju privatno. Umesto toga, poruke su završile pred svim kolegama, uključujući i Amerikance iz kompanije. Sve se završilo sastankom na kojem su dobili upozorenje da ubuduće pažljivije proveravaju gde pišu. Među brojnim neprijatnim situacijama našla se i jedna sa srećnim krajem. Jedan korisnik priznao je da je slučajno poslao poruku pogrešnoj devojci, a nekoliko meseci kasnije njih dvoje su započeli vezu.

Ispostavilo se da poruka u pogrešnom četu ne mora uvek da bude katastrofa. Nekad ostane samo uspomena zbog koje se godinama smejete, a nekad potpuno promeni tok života.