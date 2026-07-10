Ako vam se jede nešto domaće, a nemate vremena da mesite testo i čekate da naraste, ovaj recept je pravo rešenje. Ove lenje pitice sa mladim lukom i jajima prave se za desetak minuta, a spolja su hrskave, iznutra mekane i toliko ukusne da nestanu čim ih iznesete na sto.

Idealne su za doručak, večeru ili užinu, a najbolje od svega je što vam ne trebaju ni kvasac ni posebno kulinarsko umeće.

Sastojci

2 jaja

200 ml kefira

200 g brašna

1/2 kašičice sode bikarbone

1/2 kašičice soli

veza mladog luka

ulje za prženje

Druga varijanta testa

50 ml kefira

100 ml mleka

5 g sode bikarbone

60 g brašna (oko 4 pune kašike)

2 jaja

1 kašika ulja

ulje za prženje

Kako se pripremaju

U činiji umutite jedno sirovo jaje sa kefirom, solju i sodom bikarbonom. Dodajte prosejano brašno postepeno i mešajte dok ne dobijete glatko testo bez grudvica.

U smesu umešajte jedno tvrdo kuvano jaje isečeno na sitne kockice i sitno seckani mladi luk.

Ako pravite drugu verziju, prvo sjedinite mleko, kefir i jedno jaje, zatim dodajte brašno, sodu i kašiku ulja, pa na kraju umešajte kuvano jaje i mladi luk.

Prženje

U tiganju zagrejte malo ulja. Kašikom vadite manje količine smese i spuštajte ih u tiganj, kao kada pravite uštipke.

Pržite na srednjoj temperaturi oko tri minuta sa svake strane, dok lepo ne porumene i ne dobiju hrskavu koricu.

Mali trik za savršene pitice

Testo ne treba da bude pregusto, već dovoljno mekano da lako pada sa kašike. Mladi luk iseckajte što sitnije kako bi se ravnomerno rasporedio, a kuvano jaje na sitne kockice.

Po želji možete dodati i malo svežeg mirođije ili peršuna, a pitice poslužiti uz pavlaku, grčki jogurt ili omiljeni sos.

Najukusnije su dok su još tople, spolja hrskave, iznutra vazdušaste i sočne, a ukusom podsećaju na domaće pite koje se prave mnogo duže.