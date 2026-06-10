Nakon što je nekoliko godina provela pod reflektorima javnosti zbog svog privatnog života, glumica Sijena Miler napokon je sreću pronašla u 15 godina mlađem partneru Oliju Grinu s kojim ima dvoje dece, a njih dvoje sada su prešli na iduću stepenicu – par je veren.

Ova vest stiže svega mesec dana otkako su poznati glumci dočekali svoje drugo dete, iako još nisu otkrili pol i ime deteta. Miler je izazvala glasine o veridbi kada je ranije ove nedelje u Španiji nosila veliki dijamantni prsten, a vest o veridbi potom je potvrdio E! News.

42-godišnja glumica tokom izlaska je nasmejana nosila sunčane naočare, farmerke i jaknu preko ramena, dok se njen prsten posebno isticao. Miler je inače majka 13-godišnje Marlo s bivšim partnerom Tomom Staridžom, kao i trogodišnje devojčice koju je s Grinom dobila 2023. godine.

Miler i Grin (29) zajedno su od 2022. godine, a prijatelji bliski paru ranije su za Daily Mail rekli da je glumac i bivši maneken odavno davao do znanja da želi ostatak života provesti s Miler, dok im razlika u godinama nikada nije predstavljala problem.

"Oli i Sijena su toliko zaljubljeni, imaju divnu porodicu i tako se dobro zabavljaju. Zna da je Sijena savršena žena i želi je oženiti. Nadam se da će to biti četvrta sreća i da će Sijena ovaj put stići do oltara", rekao je jedan insajder.

Ovo je tako četvrti put da se glumica verila, iako se nikada pre nije udavala. Miler je imala ranije poznatu dugogodišnju burnu vezu s glumcem Džudom Loom na početku 2000-ih. Kasnije je između 2012. i 2015. godine bila verena za Staridža, dok je nakon toga nastavila s poslovnim čovekom Lukasom Zvirnerom, a par nikada nije komentarisao glasine o veridbi pre nego što su raskinuli 2020. godine.

Milerin buran privatni život znatno je uticao i na njenu karijeru te je nekoliko godina živela raskalašeno i eksperimentisala s raznim opijatima. Vezali su je za afere s drugim glumcima, od kojih je jedan bio i oženjen, Baltazar Geti. Danas je pak odabrala miran porodični život te se više ne veže za skandale.