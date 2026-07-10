Tuširanje je jedna od onih svakodnevnih navika koja iz nekog razloga uvek izaziva rasprave. Neki se kunu u jutarnje tuširanje, dok drugi ne mogu da zamisle da legnu u krevet a da prethodno ne speru sa sebe tragove dana. Poznate ličnosti su čak dospevale na naslovne strane zbog svojih neuobičajenih navika kada je reč o tuširanju – od tuširanja samo jednom nedeljno do jedenja pod tušem.

Iako je tuširanje važno za održavanje higijene, više ne znači nužno i bolje. Često tuširanje – naročito dugo i vrelom vodom – može da ukloni prirodna ulja sa kože i oslabi njenu zaštitnu barijeru. Zapravo, onaj osećaj „škripavo čiste“ kože, koji mnogi povezuju sa dobrim tuširanjem, mogao bi da bude znak upozorenja.

„Taj zadovoljavajući osećaj da koža ‘škripi’ nije nešto čime treba da se ponosite – često je znak da ste uklonili prirodna ulja sa kože“, kaže dermatološkinja Mona Gohara za Real Simple. „Zdrava koža treba da bude prijatna na dodir, a ne da imate osećaj da je isušena.“

Šta se smatra „preteranim“ tuširanjem?

Ne postoji čaroban broj koji određuje šta je „previše“. Za jednu osobu, tuširanje dva puta dnevno nakon treninga tokom kojih se mnogo znoji može biti sasvim prikladno. Međutim, za nekoga sa suvom kožom ili kožom sklonom ekcemu, čak i jedno dugo, vrelo tuširanje svakog dana može biti previše.

„Učestalost tuširanja zavisi od mnogo različitih faktora koji se razlikuju od osobe do osobe: stvaranja sebuma, znojenja i nivoa fizičke aktivnosti, izloženosti bakterijama, postojećih kožnih oboljenja i slično“, kaže dermatološkinja Rejčel Nazarijan. „Uopšteno govoreći, preporučila bih svakodnevno tuširanje ili barem dva do tri puta nedeljno.“

Umesto da se usredsredite na broj tuširanja, dermatolozi kažu da je važnije obratiti pažnju na to kako vaša koža reaguje. Ako imate upornu suvoću, svrab, osećaj zatezanja ili pojačanu osetljivost, možda je potrebno da malo prilagodite svoju rutinu tuširanja.

Zašto preterano tuširanje može biti loše za kožu

Zaštitna barijera kože predstavlja prvu liniju odbrane vašeg tela. Ona pomaže da se zadrži vlaga, a istovremeno sprečava prodor nadražujućih materija, alergena i bakterija. Svaki put kada se tuširate, naročito toplom vodom ili uz upotrebu agresivnih sredstava za pranje, uklanjate deo prirodnih ulja koja pomažu da ta barijera ostane zdrava.

To ne znači da treba da izbegavate tuširanje. Cilj je da pronađete rutinu koja vas održava čistim, a da pritom koža ne postane suva, nadražena ili preterano osetljiva. Evo pet znakova da vam koža možda poručuje da je vreme da preispitate svoje navike pri tuširanju.

Koža vam je zategnuta posle tuširanja

Ako vam je koža neprijatna pri svakom pokretu, moguće je da je za to odgovorna vaša rutina tuširanja. „Ako imate osećaj kao da vam je koža obučena u jaknu koja je dva broja manja, možda vam poručuje da je izgubila previše vlage zbog čestog tuširanja, vrele vode ili agresivnih sredstava za pranje“, kaže Gohara. „Zdrava koža treba da se savija i rasteže zajedno sa vama, a ne da stvara osećaj stezanja.“

Ako taj osećaj primećujete posle gotovo svakog tuširanja, pokušajte da smanjite temperaturu vode i skratite vreme provedeno pod tušem. Nanošenje hidratantne kreme bez mirisa odmah nakon tuširanja takođe može pomoći da se nadoknadi vlaga koju koža izgubi tokom pranja.

Čini vam se da hidratantna krema ne deluje

Ako redovno nanosite losion posle svakog tuširanja, ali vam je koža i dalje suva kasnije tokom dana, problem možda nije u hidratantnoj kremi.

„Ako obilno nanosite losion, ali vam je koža i dalje suva već sat vremena kasnije, problem možda nije u hidratantnoj kremi — moguće je da često tuširanje stvara oslabljenu zaštitnu barijeru koja ne može da zadrži vlagu“, objašnjava Gohara.

Nanošenje hidratantne kreme dok je koža još blago vlažna može pomoći da se voda zadrži pre nego što ispari. Ako se suvoća nastavi, razmislite da li je pravi uzrok vaša rutina tuširanja, a ne proizvodi za negu kože.

Svrbi vas koža iako nemate osip

Uporan svrab nije uvek posledica alergija ili hladnog vremena. Ponekad je to način na koji vam koža govori da je previše perete.

„Preterano pranje može da iscrpi zaštitna ulja kože i naruši njen mikrobiom, zbog čega nervni završeci postaju osetljiviji, a koža svrbi, bude nadražena i neprijatna čak i kada izgleda potpuno normalno“, kaže Gohara.

Iako češanje može privremeno da donese olakšanje, obnavljanje zaštitne barijere kože rešava osnovni problem. Prelazak na mlaku vodu i blago sredstvo za pranje može vremenom pomoći da se iritacija smanji.

Vaši omiljeni proizvodi odjednom peckaju ili izazivaju žarenje

Ako proizvodi koje godinama koristite odjednom počnu da peckaju, nemojte odmah pretpostaviti da je problem u njihovoj formulaciji.

„Kada je zaštitna barijera kože narušena, čak i uobičajeni sastojci — uključujući hidratantne kreme bez mirisa ili blage preparate za negu kože — mogu da izazovu peckanje ili žarenje, jer nadražujuće materije lakše prodiru u kožu“, kaže Gohara. „Zamislite to kao zid od cigle koji je izgubio previše maltera: ono što je ranije ostajalo napolju sada može lakše da prodre unutra.“

Ako vam se to dešava, vredi pojednostaviti rutinu na nekoliko dana i usredsrediti se na obnavljanje zaštitne barijere, umesto na uvođenje novih proizvoda.

Koža vam izgleda beživotno umesto blistavo

Preterano pranje ne čini kožu samo suvom — može uticati i na njen izgled. „Kada spoljašnji sloj kože dehidrira, svetlost se od njega ne odbija ravnomerno, pa ten gubi svoj zdrav sjaj“, kaže Gohara.

Ako vam koža u poslednje vreme izgleda beživotnije nego inače, možda bi trebalo da preispitate svoje navike pri tuširanju zajedno sa rutinom nege kože.

Kako da se tuširate, a da ne isušite kožu

Ako ste primetili neke od ovih upozoravajućih znakova, to ne znači nužno da morate da prestanete da se tuširate svakog dana. Umesto toga, usredsredite se na način na koji se tuširate, a ne samo na učestalost.

Prema Gohari, kratko tuširanje, korišćenje mlake umesto vrele vode, izbor blagog sredstva za pranje i nanošenje hidratantne kreme odmah nakon izlaska iz tuša mogu pomoći u zaštiti prirodne zaštitne barijere kože.

Ako vam je koža i dalje zategnuta, svrbi ili je nadražena uprkos tim promenama, možda bi trebalo da se obratite dermatologu kako bi se isključilo postojanje nekog osnovnog kožnog oboljenja, poput ekcema ili kontaktnog dermatitisa.

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