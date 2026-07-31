Od trenutka kada uđete u salon, vaša manikirka već zna mnogo toga o vašim noktima. Znatno pre nego što izaberete boju laka, primećuju se tragovi koji ukazuju na česte navike poput grickanja noktiju, prekomernog turpijanja ili skidanja gel laka čupanjem (ups!).
Stručnjakinja za nokte Džuli Rasel je podelila prve stvari koje primeti, kao i svoje najbolje savete za vraćanje noktiju u njihovo najzdravije stanje.
Izgrickani nokti otkrivaju više od loše navike
Izgrickani nokti su jedna od prvih stvari koje Raselova primeti kada klijent sedne u stolicu. „Izgrickane nokte često prate oštećena zanoktica, zanoktice i sitne rane oko vrhova prstiju“, kaže ona za Real Simple. S vremenom, te učestale povrede slabe nokat kako raste, čineći ga neravnim ili lomljivim. Koža oko nokta takođe može da otvrdne, što dodatno otežava zdrav rast nokta.
Razbijanje ove navike predstavlja najveći izazov, ali Raselova preporučuje da nokte redovno podsecate nakratko, svakodnevno hidrirate okolnu kožu i pronađete drugi način za oslobađanje nervozne energije. „Neka zanimacija za prste ili rekvizit za oslobađanje od stresa mogu biti od velike pomoći“, dodaje ona.
Listanje noktiju obično znači da je nokatna ploča oštećena
Tanki nokti koji se listaju ne nastaju preko noći. „Kada vidim tanke nokte koji se listaju, odmah mogu da zaključim da se dogodilo neko oštećenje na prirodnoj nokatnoj ploči“, objašnjava Raselova. Ona napominje da su prekomerno turpijanje, skidanje gela ili akrila čupanjem, nepravilno uklanjanje materijala i učestalo izlaganje vodi ili agresivnim sredstvima za čišćenje među glavnim krivcima.
Pošto se oštećeni nokti ne mogu regenerisati, cilj je zaštititi ih dok ne izraste zdrav nokat. Raselova savetuje nošenje makar baznog laka za jačanje noktiju, čak i ako više volite prirodan izgled bez boje.
Previše sečete zanoktice
Prema rečima Raselove, jedan od najvećih zabluda u svetu manikira jeste da je potrebno ukloniti svu kožu oko nokta. „To uopšte nije tačno“, kaže ona. Neprestano sečenje žive kože oko nokta može ostaviti to područje crvenim, osetljivim i podložnijim iritacijama.
Umesto toga, nežno potisnite zanoktice i uklonite samo mrtvu kožu. „Blago potiskivanje — i uklanjanje isključivo mrtve kože, a ne živog tkiva — obično je sve što vam je potrebno da nokti izgledaju uredno, a da pritom ne narušite njihovu prirodnu zaštitu“, ističe Raselova.
Prekomerno turpijanje bočnih ivica može dovesti do odvajanja nokta
Preterano isturpijane bočne ivice su još jedan problem koji Raselova primeti u sekundi. „Turpijanje preduboko u bočne stranice nokta stvara neprirodan oblik, s vremenom slabi nokat i može čak doprineti njegovom odvajanju od nokatne ploče“, upozorava ona.
Agresivno turpijanje, nepravilno skidanje materijala i korišćenje noktiju kao alata najčešći su uzroci. Ako se nokat već odvojio, nemojte pokušavati da ga zalepite lepkom. „Ne možete ga ponovo zalepiti“, kaže Raselova. „On mora polako da izraste, dok vi pazite da ga dodatno ne opterećujete.“
„Vatreni prstenovi“ su ozbiljan alarm za zdravlje noktiju
„'Vatreni prstenovi' su jedan od najvećih alarma koje primetim jer se uvek mogu sprečiti“, objašnjava Raselova. Ovi crveni tragovi u obliku slova U blizu zanoktice nastaju suviše grubom ili nestručnom upotrebom električne turpije, čime se nokatna ploča prekomerno istanji.
Nažalost, ovo oštećenje se ne može poništiti i mora u potpunosti da izraste, što je proces koji može trajati od šest do devet meseci. Dok čekate, Raselova preporučuje da nokte držite lakiranim kako biste smanjili osetljivost, da redovno nanosite hranljivo ulje za nokte koje dubinski prodire i podstiče zdrav rast, kao i da napravite pauzu od električne turpije dok oštećeni deo potpuno ne izraste.
Bonus video:
Komentari (0)