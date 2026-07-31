Sara Mišel Gelar (49) oduševila je obožavatelje fotografijama u bikiniju koje je objavila tokom odmora na jugu Francuske.

Zvezda serije "Bafi, ubica vampira" pokazala je vitku figuru, zategnute trbušne mišiće i mladoliki izgled, a brojni pratioci zasuli su je komplimentima, poručivši da prkosi godinama, piše Daily Mail.

Iako mnoge zanima u čemu je tajna njenog izgleda, glumica je tokom godina otvoreno govorila o ishrani, vežbama i nezi kože kojih se pridržava.

Glumica tako ne veruje u rigorozne dijete ni potpuno izbacivanje omiljenih namirnica. Kako je ranije ispričala za Women's Health, njeno pravilo je umerenost i ravnoteža.

Otkako je postala majka, zdravlje joj je postalo jedan od prioriteta pa je uvela planiranje obroka kako bi cela porodica jela kvalitetnije, ali i kako bi lakše uskladila posao i porodične obaveze.

Dan najčešće započinje ovsenom kašom s bademovim mlekom, čija semenkama, borovnicama i bademima. Za ručak bira salate, tortilje ili popularne "Buddha bowl" obroke s integralnim pirinčem, piletinom i povrćem, dok za večeru često jede jela koja priprema njen suprug Fredi Princ Mlađi.

U ishranu redovno uključuje i namirnice bogate proteinima poput grčkog jogurta, svežeg sira i konopljinih semenki.

Glumica poslednjih godina naglasak stavlja na trening snage, a ne na mršavljenje. Istakla je da joj je cilj osećati se snažno i funkcionalno te bez problema pratiti tempo svakodnevnog života.

S ličnim trenerom trenira jednom do dva puta nedeljno, a posebno voli pilates. Kada putuje, uvek sa sobom nosi elastične trake za vežbanje kako bi mogla odraditi trening i iz hotelske sobe. Dodaje i da joj zajedničko vežbanje s prijateljima pomaže da ostane motivisana.

Kada je reč o nezi kože, Sara Mišel Gelar kaže da nikada ne odlazi na spavanje sa šminkom. Čim dođe kući, prvo skine šminku i očisti lice, a tek tada nastavlja ostatak dana.

S godinama je primetila da joj je koža suvlja pa posebnu pažnju posvećuje hidrataciji. Redovno koristi hidratantne kreme i pazi da unosi dovoljno vode, naglašavajući da lepa koža nije rezultat samo kozmetike, nego i zdravih životnih navika.

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