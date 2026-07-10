Sara Polson je predstavila veliku promenu frizure, a razlog za to je predstojeća sezona serije ,,American Horror Story" (srp. ,,Američka horor priča").

Glumica (51) je viđena 9. jula u Njujorku tokom snimanja horor serije čiji je autor Rajan Marfi. Trinaesta sezona biće prikazana od 24. septembra.

Polsonova je nosila dugu plavu kosu oblikovanu u opuštene talase. Novi izgled upotpunila je potpuno crnom čipkanom odevnom kombinacijom, crnim čizmama sa potpeticom i crnim šeširom. Obrazi su joj bili blago rumeni, a šminku je zaokružio nežnoružičasti ruž.

Na snimanju je viđena zajedno sa kolegama Aleks Konsani, Gabori Sidibe, Emom Roberts, Frensis Konroj, Lesli Grosman i Avantikom Vandanapu.

Prema pisanju magazina Variety, Polsonova će ponovo tumačiti ulogu Kordelije Gud, Vrhovne veštice Kovena. U glumačkoj postavi biće i Arijana Grande, Džesika Lang, Anđela Baset, Keti Bejts, Evan Piters, Bili Lurd i drugi.

Ova promena je usledila mesec dana nakon što se zvezda pojavila na dodeli nagrada Toni 7. juna sa kratkom smeđom frizurom. Za njen stajling bila je zadužena Karla Velč, a nosila je ružičasto-žutu haljinu modne kuće ,,Erdem" iz kolekcije za jesen/zimu 2026. godine. Haljina je bila izrađena od teksturiranog satena i ukrašena cvetnim detaljima i velikim mašnama na ramenima.

Frizure

Polsonova je u ranijem intervjuu za The Hollywood Reporter govorila o svom profesionalnom putu kada je reč o frizurama.

„Nikada mi nije ponuđena uloga glavne romantične junakinje, a da pritom nisam morala da budem plavuša“, rekla je.

Zvezda je nastavila:

„Ne smeta mi to, volim plavu kosu. Ali kada vam kažu da, da biste bili uzeti u obzir za ulogu romantične junakinje pored nekog zgodnog glumca, morate da imate dugu plavu kosu i izgled kakav imaju zvezde rijaliti programa 'L.A. Real Housewives' – to zaista utiče na način na koji razmišljate.“

Dodala je:

„Pitate se: ‘Zar način na koji sam rođena nije dovoljno privlačan? Da li bih bila prihvatljivija kada bih na neki način promenila svoj izgled?’ To je prilično neobična poruka koju šaljete nekome. A najzanimljivije je to što sam na kraju ipak pristala na to. Stavila sam nadogradnju i ofarbala kosu u plavo.“

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