Savršen letnji dan na plaži obično se završava slanim poljupcima na koži, mirisom kreme za sunčanje i toplim, preplanulim sjajem.

Međutim, iza tog privlačnog „osunčanog“ izgleda često se krije koža koja tiho vapi za pomoći. Ono što doživljavamo kao lep preplanuli ten zapravo je znak oštećenja kože pod uticajem sunca. Tamnjenje je odbrambena reakcija kože koja se aktivira kada UV zraci oštete ćelije.

Ali oštećenje izazvano slobodnim radikalima nije jedino što se događa leti. Sunce, morska so, vetar i hlor zajedno čine sve kako bi isušili našu kožu i narušili njenu zaštitnu barijeru. Tada dobro dođu popularni sastojci za obnovu kožne barijere poput ceramida, probiotika i prirodnih ulja.

Međutim, kako bi se koža obnovila i u nešto dubljim slojevima, jedan sastojak koji se često preporučuje u zimskoj rutini savršen je izbor nakon plaže. Reč je o pantenolu.

Evo zašto je ovaj skromni sastojak upravo ono što je vašoj koži očajnički potrebno nakon dana provedenog na suncu.

Šta je zapravo pantenol i kako deluje na kožu?

Pantenol je provitamin vitamina B5. Kada ga nanesete na kožu, telo ga brzo pretvara u pantotensku kiselinu, koja je ključna za zdravlje ćelija kože.

Za razliku od nekih sastojaka koji se pojave kao trend i vrlo brzo nestanu, pantenol je već decenijama jedan od omiljenih izbora za negu osetljive i nadražene kože. Pantenol ne deluje samo na površini, već ima neverovatnu sposobnost da prodre duboko u slojeve kože, donoseći olakšanje upravo tamo gde je najpotrebnije. Razlog zbog kojeg koža leti tako dobro reaguje na pantenol krije se u njegovoj dvostrukoj moći: izuzetno dobro hidrira kožu, a istovremeno umiruje crvenilo.

Tri razloga zbog kojih koža obožava pantenol

Kada se vratite sa plaže i isperete so i tragove kreme za sunčanje, koža je topla na dodir, zateže vas i verovatno pokazuje prve znakove crvenila. Evo kako pantenol tada pomaže:

Dubinska hidratacija

Pantenol je moćan humektant. To znači da poput magneta privlači vlagu iz okoline i „zaključava“ je u koži. Nakon što su sunce i so izvukli svu vlagu iz vaših ćelija, pantenol deluje poput čaše hladne vode za žednu kožu, vraćajući joj elastičnost i mekoću.

Ekspresno umirivanje crvenila i upala

Čak i ako niste izgoreli, dugotrajno izlaganje UV zracima izaziva mikroupale u koži. Pantenol ima izuzetna protivupalna svojstva. On trenutno hladi, smanjuje crvenilo i ublažava neprijatan osećaj zatezanja i peckanja.

Obnova oštećene kožne barijere

Morska so i hlor „skidaju“ prirodna ulja sa kože, ostavljajući njenu odbrambenu barijeru ranjivom. Pantenol stimuliše proizvodnju lipida i podstiče regeneraciju ćelija. On pomaže koži da brže zaceli i obnovi svoj prirodni štit od spoljašnjih uticaja.

Kako uvrstiti pantenol u letnju rutinu?

Pantenol je neverovatno svestran i stabilan sastojak koji se dobro slaže sa gotovo svim drugim popularnim aktivnim supstancama. Nakon plaže, vaša rutina može biti vrlo jednostavna.

Rutina za lice nakon plaže: Nakon tuširanja nanesite na lice sprej sa pantenolom, a zatim završite rutinu hranljivom kremom koja takođe sadrži ovaj sastojak.





Nakon tuširanja nanesite na lice sprej sa pantenolom, a zatim završite rutinu hranljivom kremom koja takođe sadrži ovaj sastojak. Rutina za telo nakon plaže: Na suvu ili vlažnu kožu nanesite obilnu količinu losiona za telo sa pantenolom. Laganim pokretima umasirajte proizvod u kožu, idealno prateći pokrete koji se ponavljaju tokom limfne masaže.

Pružite svojoj koži negu koju zaslužuje i dozvolite pantenolu da vam pomogne u nezi kože nakon plaže jer odlično sanira letnja oštećenja, vraćajući vašem tenu zdrav, hidriran i dugotrajan sjaj.

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