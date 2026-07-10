Ne znam za vas, ali ja sam se mnogo puta uhvatila kako ostavim pravo malo bogatstvo u apoteci na probiotike. A onda se setim kako su naše bake čuvale stomak, bez kapsula, bez praškova i bez reklama.

Pravile su kiselo mleko.

Ne ono iz prodavnice, već domaće. Gusto, blago kiselo i puno prirodnih bakterija koje vole naša creva.

Potrebna su vam samo dva sastojka

Za domaće kiselo mleko ne treba vam ništa komplikovano.

Potrebni su vam:

1 litar mleka

2 do 3 kašike običnog kiselog mleka sa živim kulturama

Mleko zagrejte skoro do ključanja, pa ga ostavite da se ohladi dok ne postane mlako. Dodajte kiselo mleko, dobro promešajte, poklopite i ostavite na toplom mestu osam do deset sati.

Posle toga ga stavite u frižider i gotovo.

Zašto ga mnogi zovu prirodnim probiotikom?

Tokom fermentacije razvijaju se korisne mlečnokiselinske bakterije koje učestvuju u održavanju normalne crevne mikrobiote.

Zato mnogi vole da pojedu činiju domaćeg kiselog mleka uz doručak ili večeru, posebno posle terapije antibioticima ili kada imaju osećaj da im stomak "nije svoj". Ipak, ako ste na terapiji ili imate zdravstvene tegobe, uvek se posavetujte sa lekarom o tome šta je najbolje za vas.

Nema hemije, nema aditiva

Ono što mi se posebno dopada jeste što tačno znate šta jedete.

Nema konzervansa, nema pojačivača ukusa i nema dugog spiska sastojaka koje jedva možete da pročitate.

Samo mleko, malo strpljenja i dobra bakterijska kultura.