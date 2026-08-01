Odlazak na spavanje sa mokrom kosom često znači da ćete se probuditi sa spljoštenom i naelektrisanom frizurom koja već tokom prepodneva izgubi svežinu i počne da se masti. Mnogi tada pomisle da je problem u šamponu, tvrdoj vodi ili nedostatku preparata za volumen, ali pravi razlog može biti mnogo jednostavniji. Pranje kose u pogrešno vreme može imati veći uticaj na njen izgled nego što se na prvi pogled čini.

Zašto se kosa brže masti ako je perete u pogrešno vreme

Vlasište je osetljivo na vlagu i trenje. Kada legnete sa vlažnom kosom, jastučnica upija prirodna ulja sa vlasišta, dok istovremeno stvara trenje koje traje tokom cele noći. Zbog toga se ujutru često javlja mastan koren, spljoštena kosa i nedostatak volumena. Ovaj efekat je posebno izražen kod tanke i nežne kose, koja veoma brzo izgubi oblik i svež izgled.

Kome najviše odgovara jutarnje pranje kose

Kosa oprana ujutru obično izgleda lepršavije, čistije i punije tokom većeg dela dana. Ako imate tanku kosu koja brzo gubi volumen, jutarnje pranje može pomoći da frizura ostane sveža i postojana do večeri.

Jedini nedostatak ovog pristupa jeste dodatno vreme potrebno za sušenje i stilizovanje, što može predstavljati izazov kada žurite na posao ili druge obaveze.

Iako pranje kose uveče uz potpuno sušenje fenom može delimično ublažiti problem, mnogima nije praktično da kasno uveče izdvajaju vreme za kompletno feniranje. Zato je za osobe čija se kosa brzo masti jutarnje pranje često efikasnije rešenje.

Večernje pranje kose i uticaj mokre kose tokom spavanja

Pranje kose uveče mnogima olakšava jutarnju rutinu, jer uklanja znoj, prašinu i ostatke preparata koji se nakupe tokom dana. Ovakav termin posebno odgovara gustoj, suvoj i kovrdžavoj kosi, kojoj je potrebno više vremena da se prirodno osuši i dobije željeni oblik. Kod kovrdžave kose, lokne često izgledaju lepše nakon noći provedene bez dodatnog oblikovanja.

Međutim, najveći problem nije večernje pranje, već odlazak na spavanje sa mokrom kosom. Vlažna dlaka je znatno podložnija pucanju i oštećenjima od potpuno suve, dok dugotrajan kontakt mokrog vlasišta sa jastukom može narušiti njegovu prirodnu ravnotežu i izazvati nelagodnost ili iritacije kože glave. Zbog toga se preporučuje da se pre odlaska na spavanje barem koren kose potpuno osuši.

Koliko često je potrebno prati kosu

Ne postoji jedinstveno pravilo koje odgovara svima, jer učestalost pranja zavisi od tipa kose i vlasišta. Tanka i masnija kosa najčešće zahteva pranje svakog ili svakog drugog dana kako bi zadržala svežinu i volumen. Sa druge strane, gušća, suvlja ili prirodno teksturisana kosa može ostati čista i negovana tri dana ili duže.

Najbolje je pratiti stanje kose, a ne unapred određeni raspored. Kada izgubi svež izgled i postane masna ili beživotna, vreme je za novo pranje.

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