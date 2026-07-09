Možda se danas farmerke nose u svim mogućim prilikama, ali mnoga pravila postavljena su još u 90-ima. U to doba ležernost je bila najdragoceniji deo stila, a ovaj je odevni predmet bio je vrlo vredan alat za kreiranje minimalističkih outfita s dozom ležernosti.

U vrlo kratkom roku, stajling s farmerkama postao je norma, a za njega su ponajviše zaslužne zvezde poput Sindi Kroford, Kejt Mos i Dženifer Aniston. Ipak, za razliku od top modela koji su ih najčešće nosili s gležnjačama, glumica Dženifer Aniston volela je da trendi farmerke s podvrnutim rubom nosi u kombinaciji sa sandalama na platformu, crnom košuljom i braon torbom.

Ovaj model farmerki, poznat i kao ,,cuffed", vratio se na ulice u velikom stilu, a ove tople sezone nosimo ga u kombinaciji sa sandalama na platformu, baš kao što smo ga nosili nekada.

Kako nositi farmerke sa podvrnutim rubom i sandale na platformu kao u 90-ima?

Farmerke s podvrnutim rubom, sandale na platformu i bluza sa puf rukavima

Među najpopularnijim modelima sandala za proleće/leto 2025 nalaze se one koje je teško ne primetiti. Među njima su ,,T-bar" modeli, klompe i sandale na platformu. Upravo su ove poslednje uspele da nadvladaju etiketu „ružnih cipela“ koju su im pripisivali 90-ih godina, a sve zahvaljujući kombinovanju sa romantičnim bluzama s puf rukavima i farmerkama s preklopljenim rubom.

Farmerke s podvrnutim rubom, sandale na platformu i teksas top

Farmerke s preklopljenim rubom i dalje su nepogrešiv izbor za postizanje ležernog, ali prefinjenog izgleda. Sve veću popularnost stiču modeli visokog struka koji osvajaju svojom udobnošću i siluetom. Ključ za savršenu kombinaciju krije se u teksas topovima – komadima koji zaokružuju izgled. Za maksimalan efekat, nedostaju još samo grunge sandale na platformu sa zakovicama i kopčama.

Farmerke sa podvrnutim rubom, sandale na platformu i providna bluza

Providne bluze su u ovom trenutku zasluženo stekle status veteranki modnih pista. U aktualnoj sezoni našle su se u središtu kolekcija brendova ,,Fendi", ,,Sacai", ,,Genny" i ,,Dolce & Gabbana", što ih je ponovno lansiralo u fokus trendova. Modne insajderke nose ih uz farmerke s podvrnutim rubom i udobne sandale na platformu, kreirajući ležeran, a istovremeno promišljeno doteran look.

Još nekoliko saveta kako nositi podvrnute farmerke

Za one koji i tokom letnih vrućina žele da izgledaju moderno bez da se odreknu udobnosti, idealno rešenje krije se u jednostavnoj formuli koju preferira i Dženifer Aniston – bezvremenski odevni komadi. Farmerke sa podvrnutim rubom u kombinaciji s bodijem, ključnim komadom koji obožavaju i Tejlor Svift i Sabrina Karpenter, kreiraju ležeran, ali promišljen autfit. Za kraj, sandale na platformu s kaiševima ujedno donose dozu stila i udobnosti.

Mešanje stilova različitih modnih decenija postalo je sjajan recept za dobar stajling. Kada su u pitanju farmerke sa preklopljenim rubom, idealan način za stilski zanimljivu fuziju je kombinacija s asimetričnom haljinom na bretele – proverena modna formula još od ranih 2000-ih, uparena sa sandalama na platformu.

Ako težite „manje je više“ izgledu, majica kratkih rukava se iznova pokazao kao vrlo vredan komad odjeće. Bilo da imaju natpise ili su ukrašene printovima, opcije za kombinovanje uz farmerke sa podvrnutim rubom i sandale na platformu su beskrajne. Klasični spoj možete osvežiti tako što ćete stylingu da dodate kožnu bajkersku jaknu i srebrni nakit, prenosi Vogue.

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